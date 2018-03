Pat Krimson denkt aan pensioen: "In 2020 zou ik willen stoppen" TDS

01 maart 2018

22u47

Bron: QMUSIC 0 Muziek Ter gelegenheid van de Top 500 van de 90’s bij Qmusic vroegen Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe dj Pat Krimson om mee te werken aan hun podcast: De 10 Meest Gegoogelde Vragen Over. Waar komt de naam Pat Krimson vandaan? Wanneer gaat hij met pensioen? Wie is zijn vrouw? En wat staat er allemaal op zijn rider? Dat en nog veel meer komen ze te weten in een nieuwe podcast waarin ze ‘Patje’ de 10 meest gegoogelde vragen over hemzelf voorschotelen.

“In 2020 zou ik willen stoppen”

‘Is Patje Krimson vader?’ is één van de 10 meest gegoogelde vragen over Pat Krimson. “Ik heb een dochter Troy en voor zover ik weet, lopen er geen andere kinderen rond van mij”, lacht Pat. Al snel gaat het ook over zijn toekomstplannen en over zijn pensioen, want nadat hij met zijn muziekproject Nunca in 1999 een nummer 1 hit scoorde, verhuisde hij op 38-jarige leeftijd naar Ibiza en maakte hij negen jaar lang geen enkele plaat meer.

“Ik heb nu een bepaalde planning in mijn hoofd, maar die kan nog altijd veranderen. Ik heb op dit moment al een 80-tal shows geboekt staan tot het einde van dit jaar en er zijn nog enorm veel aanvragen ook. 2019 gaan we er zeker ook nog bij doen en 2020 zou normaal gezien mijn laatste jaar op het podium zijn, forever”, biecht hij op aan Maarten en Dorothee. “Dan ben ik 55 jaar en ben ik 30 jaar fulltime in de muziek bezig geweest. Misschien zou ik dan nog willen afsluiten met een theatertour waarin ik vertel over mijn leven en met een band de nummers uit de jaren ’90 speel. Zo zie ik het op dit moment.”

Inspiratie bij Suske en Wiske

Pat Krimson is zijn artiestennaam, maar wat is zijn echte naam eigenlijk? “Mijn echte naam is Patrick Claesen. Toen ik danceproducties begon te maken vond ik dat er een verschil moest zijn tussen dat Vlaams gedoe en de dancedingen die ik maakte. ‘Pat’ komt dan van Patrick, dat is heel simpel en ‘Krimson’ is een beetje de slechte bij Suske en Wiske, de stouterik, en ik voelde mezelf soms wel een stouterik. Zo is Pat Krimson geboren. Mijn familie noemt me wel gewoon Patrick, op z’n Limburgs”, lacht hij.

“Loredana was mijn type niet”

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar het liefdesleven van de populaire dj, want ‘Wie is de vrouw van Pat Krimson?’ is ook één van de meest gegoogelde vragen. “Ik en vrouwen, dat is altijd iets heel speciaals geweest in mijn leven”, begint Pat.

“Ik heb vier keer een relatie gehad van zeven jaar en ik hoop dat ik die zeven jaar met Loredana ga verbreken. We zijn nu drie jaar samen en als een showbizzkoppel kan dat al tellen. We werken al samen van eind 2008 en we hebben nooit het gevoel gehad dat we een relatie zouden beginnen met elkaar. Ik denk niet dat zij een type was waar ik voor viel en omgekeerd. Op een bepaald moment kwam ik alleen te staan en zij ook en toen is ze een keer komen babysitten op mijn dochtertje Troy en van het één kwam het ander. We zijn beiden heel gelukkig en ik hoop dat het nog lang mag duren. Het is echt een sprookje op dit moment.”

Verder gaat het in de podcast ook even over wat hij op zijn rider zet om backstage te kunnen gebruiken. “Ik denk dat ik de meest eenvoudige rider heb van heel België en ik durf die online gooien”, zegt Pat. “Weet je wat daarop staat? Frisdrank, pintjes bier en een handdoek, that’s it.”

Elke week leggen Qmusic-dj’s Maarten en Dorothee een bekende Vlaming op de rooster in hun podcast: ‘De 10 meest gegoogelde vragen over’. Elke donderdag verschijnt er een nieuw interview. Maarten & Dorothee laten ook elke week tijdens hun radioshow tussen 16.00 en 19.00 op Qmusic enkele fragmenten uit de podcast aan bod komen.

Het volledige gesprek met Pat Krimson is vanaf nu te beluisteren op de website van Qmusic.