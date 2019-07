Paris Hilton en MATTN lanceren videoclip voor ‘Lone Wolves’ SD

19 juli 2019

17u00 0 Muziek Twee weken geleden Twee weken geleden brachten we een exclusief bezoek aan Ibiza , waar de nieuwe videoclip van ‘Lone Wolves’, de nieuwe single van Anouk Matton (26), alias MATTN, en Paris Hilton opgenomen werd. Het resultaat daarvan is nu te zien.

Met ‘Lone Wolves’ mikt dj MATTN voor het eerst op een radionummer: zachte dance met een beetje pop. Iets anders dan de stevige clubtracks die we van haar gewoon zijn. Daarnaast horen we Anouk ook voor het eerst zingen. “Het is altijd een verborgen passie van mij geweest. Als klein meisje wilde ik zelfs zangeres worden. Ik vond mijzelf echter niet goed genoeg, tot ik reacties kreeg om er verder in te gaan. ‘Oké, let’s do it’, dacht ik gewoon. Voortaan ga ik zelfs ál mijn nummers inzingen", klonk het.

Al is er eerst Tomorrowland. MATTN draait het eerste weekend op zaterdag aan de Main Stage en brengt haar BFF uiteraard mee. “We gaan ‘Lone Wolves’ officieel voorstellen daar”, zei Anouk. “Onze show wordt een gigantische verrassing: sexy, beautiful, hot and blonde. En véél ‘Lone Wolves’-vibes”, lacht Paris Hilton, die er haar hele leven - haar woorden - al van droomt om naar Tomorrowland te gaan. “En nu mag ik er meteen optreden. Ik ben zó excited. I love you, Anouk!”