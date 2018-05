Pamela, de 'femme fatale' van de rockgoden: "Geweldige seks is voor mij hetzelfde als God aanraken. En dat heb ik mogen ervaren" Sven Van Malderen

21 mei 2018

15u04

Bron: The Sun 0 Muziek Pamela Des Barres heeft de lakens gedeeld met de grootste rockgoden aller tijden. Denk maar aan Mick Jagger (Rolling Stones), Jimmy Page (Led Zeppelin) en Keith Moon (The Who). Maar ook een countryartiest als Waylon Jennings raakte in haar verleidelijke netten verstrikt. Geen wonder dus dat ze de ultieme groupie genoemd werd. In 1987 schreef de 'femme fatale' een boek over haar wilde avonturen, de pittige memoires zouden snel uitgroeien tot een bestseller. Nu blikt Pamela nog één keer terug op die onvergetelijke periode. "Met Page was het ware liefde."

De voordelen van superfan zijn? Pamela hoeft er niet lang over na te denken. "Ik zat bijvoorbeeld op de eerste rij voor een optreden van Elvis Presley in Las Vegas. Naast mij zaten Led Zeppelin-rockgoden Jimmy Page en Robert Plant. Reken maar dat ik het beste plekje van het optreden had."

Bij Page voelde de vrouw pas echt vlinders. "Hij was zo romantisch. Hij deed me geloven dat ik de enige vrouw ter wereld was. En hij nam me zelfs mee op tournee. Vanaf de zijkant van het podium keek ik toe hoe Jimmy met zijn gitaar 80.000 fans inpakte, ik voelde me haast zelf een bandlid. De meisjes in het publiek vroegen zich af met wie van de groep ik sliep, ik voelde me vooral trots. Ik was precies wie ik wilde zijn, namelijk de vriendin van de belangrijkste gitarist van de grootste rockband ter wereld."

"Ik was geen slachtoffer"

Dat Pamela in haar boek zo openlijk over seks sprak, werd haar niet in dank afgenomen. Ze kreeg de nodige verwensingen naar het hoofd geslingerd, maar die konden haar niet raken. "Ik werd onder meer een slet genoemd. Ach, wat een zever. Waarom verkrampen mensen altijd als het over dat thema gaat? Ik was geen slachtoffer, ik heb veel uit die relaties gehaald. Voor mij is geweldige seks hetzelfde als God aanraken, en dat heb ik mogen ervaren. In die tijd was het inderdaad niet gebruikelijk dat een vrouw zo openlijk over affaires praatte, maar dat betekent nog niet dat ik had moeten zwijgen."

De fascinatie voor rocksterren begon toen een vriend op school haar aan zijn neef voorstelde: dat bleek niemand minder dan Captain Beefheart te zijn, de muzikant die samen met Frank Zappa in 1969 de parel 'Trout Mask Replica' bedacht. Via hem kwam ze in contact met The Who's-drummer Keith Moon en ging de bal aan het rollen.

"Hij hield van verkleedpartijtjes"

"Keith hield wel van verkleedpartijtjes", klapt Pamela uit de biecht. "Ik speelde bijvoorbeeld de rijke oudere vrouw die achter een knappe steward aanging of het hoertje dat per ongeluk een maagd tegen het lijf liep. We bleven eindeloos fantaseren, met dank aan de pillen die we slikten. En hij dronk wodka alsof het water was."

"Hij kon onvoorstelbaar onnozel doen, maar had ook een donkere kant. In bed is hij eens helemaal ingestort, hij begon te huilen en noemde zichzelf een moordenaar."

De toen 23-jarige Keith gaf toe dat hij met zijn Bentley iemand overreden had aan een discotheek. De rechtbank oordeelde dat hij geen schuld trof aan het ongeval met dodelijke afloop. "Maar hij dacht daar anders over, hij was op dat moment stoned. 's Nachts werd hij soms roepend en tierend wakker."

Jimi Hendrix

Pamela dook ook op in een filmpje waarin de band van Jimi Hendrix de show stal. "Ik was de 'Foxy Lady' (een nummer uit 1967; nvdr). "Ik droeg een minuscule jurk en danste rond de hele groep. Hendrix zag me zitten, zijn charisma was onweerstaanbaar. Maar met hem heb ik niet geslapen. Ik was toen 17, veel te jong."

In die periode leerde het meisje echter ook Jim Morrison kennen, de zanger van The Doors waar ze later wel zoete broodjes mee zou bakken. "Het nummer The End was op dat moment nog niet uitgebracht, maar ik hoorde hem repeteren. Natuurlijk was ik benieuwd. Ik ging een kijkje nemen en daar stond hij, naast zijn koelkast in een leren broek en bloot bovenlijf. Een echte rockgod."

Die avond werd er na het optreden stevig gefriemeld en getongzoend. "Ik weet nog wat ik toen dacht: hij was simpelweg de knapste vent die ik ooit gezien had. Alles aan hem was perfect."

In 1968 belandde Pamela zelf in een meidengroep avant la lettre. "Een collega-bandlid viel toen helemaal voor Alice Cooper. Miss Christine liep hand in hand met hem, hun blikken zeiden genoeg. Ik weet niet of ze ooit seks gehad hebben, maar ze waren duidelijk stapelverliefd op elkaar."

Pamela verloor haar wilde haren in 1973: ze trouwde toen met Michael Des Barres, de zanger van Silverhead. Ze kregen samen een zoon, maar in 1991 volgde de scheiding.

Nog eens negen jaar later werd 'Almost Famous' uitgebracht, een film met haar leven als inspiratiebron. Het resultaat stemde Pamela echter allerminst tevreden, daarom wil ze nu zelf nog haar eigen versie maken. Haar affaire met Mick Jagger zou dan het centrale thema worden. "Wie Mick mag spelen? Harry Styles. Als ik nu negentien jaar was, zou ik mijn pijlen op hem richten. Hij heeft talent en is duidelijk geen eendagsvlieg. Hij ziet er schattig uit, maar tegelijk is zijn seksleven een groot mysterie. Daar hou ik van."

"Volgens mij zal ik herinnerd worden als een seksuele pionier. Of ik mezelf als een feministe zie? Ik heb altijd gedaan wat ik wil, dus in die zin klopt het. De buitenwereld zag dat echter anders. Ik wierp mezelf zogezegd als een onderdanige aan hun voeten, zo heb ik dat zelf nooit ervaren. Een echte groupie deelt liefde: niet alleen op muzikaal vlak, maar ook daarbuiten."