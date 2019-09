P!nk wordt 40: hoe de R&B-rebel een rockende hitmachine werd SH

Nog tot 2 november reist ze de wereld rond met haar Beautiful Trauma-tour, maar hopelijk maakt ze ook wat tijd om te vieren. Want Alecia Beth Moore, beter bekend als P!nk, blaast 40 kaarsjes uit. De zangeres met de roze haren kroonde zich in korte tijd tot een hitmachine. In haar nummers geeft ze zichzelf bloot, want P!nk gaat geen taboe uit de weg.

We leerde haar kennen als de zangeres met de roze haren, maar dat heeft weinig met haar artiestennaam te maken. P!nk spiegelt zich liever aan het personage ‘Mr. Pink’ uit de film ‘Reservoir Dogs’ van Quentin Tarantino: een beetje cynisch en al ziet ze er lief uit, ze is het niet. Alecia Moore heeft al van kinds af aan astma, maar dat hield haar niet tegen om in 2000 als P!nk door te breken met het album ‘Can’t take me home’.

Ze boekte meteen succes, maar toen ze een jaar later haar tweede plaat voorstelde, werd P!nk pas echt een bekend. ‘Get the party started’, ‘Just Give Me A Reason’ en ‘Just Like Fire’, het zijn slechts enkele hits uit haar rijke muziekcarrière. Zo vestigde ‘Dear Mr. President’ een nieuw downloadrecord in de geschiedenis van Ultratop in Vlaanderen. Momenteel reist P!nk de hele wereld rond met haar Beautiful Trauma-tour, die haar eind juni zelfs nog naar Rock Werchter bracht.

Impact

Ondertussen is P!nk haar roze haren kwijt en is haar prijzenkast goed gevuld met Grammy’s, MTV Video Music Awards en American Music Awards. Als een volleerde acrobate slingert ze de laatste jaren rond op elk podium. Maar haar succes kwam er niet zomaar, P!nk kende een grote switch in haar carrière.

Als tiener was ze vooral rebels en verloor zich in het uitgaansleven, met de nodige portie drugs. Bij de start van haar solocarrière koos ze voor een R&B-sound, maar toch P!nk kon zich niet vinden in het genre. Samen met haar jeugdheldin Linda Perry, frontvrouw van ‘4 Non Blondes’, ontdekte P!nk de Pop-rock sound die haar wereldberoemd maakte. Dankzij haar persoonlijke lyrics is P!nk ondertussen een gerespecteerd performer. De enorme impact die haar nummers kunnen hebben, ontdekte ze een aantal jaren geleden toen een 13-jarig meisje naar haar toe kwam na een tv-optreden. Ze gaf P!nk een behoorlijk aangrijpende brief. “Er stond letterlijk: ‘Mijn moeder is net overleden. Mijn grootvader misbruikte haar en nu doet hij hetzelfde met mij. Ik heb mezelf al willen doden, maar heb dat door jouw muziek niet gedaan.’ Mijn muziek is blijkbaar een soort therapie voor velen”, vertelde P!nk later in een interview.

P!nk bespreekt open en puur de ups en downs in haar leven. Haar meest persoonlijke nummer moet ‘Family Portrait’ zijn. Het hartverscheurende lied is geïnspireerd op een gedichtje dat P!nk schreef op haar negende, net toen haar vader het gezin had verlaten. P!nk vertelt over de impact van de scheiding van haar ouders op haar heeft gehad. Moeder Judith was niet blij dat haar dochter hun vuile was buiten hing, maar de twee verzoende zich later wel.

Therapie

In tegenstelling sommige collega’s, is P!nk al 17 jaar samen met haar man, Carey Hart en stapte in 2006 met hem in het huwelijksbootje. Maar hun liefde was niet altijd rozengeur en maneschijn. Zo ging het koppel in 2003 al eens uit elkaar en vroegen ze in 2008 zelfs de scheidingspapieren aan. En toch zijn Alecia en Carey nog steeds zielsgelukkig met elkaar. Hun geheim? Therapie!

“Carey en ik zitten al bijna onze hele relatie in therapie. Het is de enige reden waarom we nu nog samen zijn”, vertelde de zangeres onlangs in The Today Show. “Hij spreekt Pools, ik spreek Italiaans en onze therapeut spreekt het allebei. We spreken niet dezelfde taal”, gebruikt P!nk als metafoor om hun verschillen uit te leggen. “We komen allebei uit een gebroken gezin dus we hebben geen voorbeeld gehad van hoe je een gezin bij elkaar moet houden in deze gekke wereld.” Wel weet de zangeres dat er überhaupt geen handboek is voor hoe een relatie standhoudt. “Er is geen model. Er bestaat geen boek dat zegt: zo moet je het doen. Dus gaan we naar therapie en dat werkt.” P!nk benadrukt dat er veel meer over mentale gezondheid moet gepraat worden en het dringend uit de taboesfeer moet verdwijnen. “Erover praten is het allerbelangrijkst”, aldus de zangeres.