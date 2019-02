P!NK wint als eerste internationale artiest prestigieuze BRIT Award SD

07 februari 2019



Bron: ANP 0 Muziek De Amerikaanse popster P!NK krijgt tijdens de BRIT Awards op 20 februari de prijs voor ‘uitmuntende bijdrage aan muziek’. Ze is de eerste internationale artiest die de prijs ontvangt.

Donderdag kondigde de organisatie van de BRIT Awards aan dat P!NK als eerste internationale artiest de prijs voor ‘uitmuntende bijdrage aan muziek’ zal krijgen. Jason Iley, voorzitter van de BRIT’s, zegt dat de keuze voor P!NK eenvoudig was. “P!NK is een pionier, een fenomenaal getalenteerde zanger en songwriter, en een van de grootste artiesten van onze tijd. Met haar opmerkelijke carrière van bijna 20 jaar is ze een van de meest succesvolle artiesten ter wereld, die consequent albums uitbrengt die miljoenen keren verkocht worden en die tournees over de hele wereld uitverkoopt. Ik ben erg enthousiast om haar terug te verwelkomen op de BRIT’s en om haar wonderbaarlijke succes te erkennen.”

Ook P!NK is blij met de erkenning. “Sinds het begin van mijn carrière zijn de Britse fans een van de meest loyale en fantastische ter de wereld geweest. Ik ben zeer dankbaar dat deze eer mij ten beurt valt en dat ik toetreed tot een indrukwekkende groep Britse iconen.” De zangeres is inderdaad in goed gezelschap. De prijs voor ‘uitmuntende bijdrage aan muziek’ wordt sinds 2013 uitgereikt, en werd al uitgedeeld aan Sir Elton John, David Bowie, Queen, Spice Girls, U2, Sir Paul McCartney, Oasis, Robbie Williams en Blur. P!NK krijgt een exclusieve trofee aangeboden, en mag op de awardshow zelf optreden.