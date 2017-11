P!nk onder de indruk van Belgische tekenares Redactie

Artieste Eva Mouton is dolgelukkig. En daar heeft de Belgische ook alle reden toe, want niemand minder dan de Amerikaanse zangeres P!nk heeft zich geuit als fan.

Naar aanleiding van het nieuwe album van P!nk ‘Beautiful Trauma’, ontwierp tekenares Eva enkele van P!nks meest iconische albumhoezen in haar eigen stijl. “P!nk was in mijn tienerjaren echt mijn jeugdidool. Op mijn 15de kon ik al haar teksten meezingen (of brullen), en dat kan ik eigenlijk vandaag, een half leven later, nog steeds. Sowieso één van de leukste opdrachten die ik dit jaar heb mogen doen. Dat staat vast”, aldus een trotse Eva Mouton.

Nu deelde ook P!nk zelf één van de tekeningen van Eva Mouton op haar Facebook pagina.