Ozzy Osbourne zegt Europese concerten af Redactie

30 januari 2019

07u43

Bron: AD.nl 0 Muziek Een ontsteking van de luchtwegen gooit roet in het eten voor het Europese gedeelte van de tournee van Ozzy Osbourne. De concerten worden volgens Rolling Stone uitgesteld.

België stond niet op het programma van de rocker, die wel onder meer Londen, München, Berlijn en Manchester zou aandoen. De Europese concerten zouden normaal gezien vandaag beginnen, maar de eerste vier optredens werden afgelopen weekend al gecanceld.

In een verklaring zegt Ozzy dat hij er kapot van is dat hij zijn fans moet teleurstellen. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan al mijn fans die al jaren zo loyaal zijn en aan mijn band, crew en Judas Priest", aldus de zanger, die de Britse metalband had geboekt als voorprogramma.

Volgens de rocker ziet het er naar uit dat de concerten in september worden ingehaald.