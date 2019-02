Ozzy Osbourne ligt opnieuw in het ziekenhuis SD

07 februari 2019

07u03

Bron: ANP 0 Muziek Het gaat niet goed met Ozzy Osbourne (70). Volgens zijn vrouw Sharon is de Amerikaanse rocker, die al een tijdje sukkelt met zijn gezondheid, opnieuw opgenomen in het ziekenhuis.

Het lijkt maar niet beter te gaan met Ozzy Osbourne. Vorige maand moest hij zijn Europese tournee afbreken, nadat hij een luchtweginfectie kreeg die door griep veroorzaakt werd. Dokters lieten hem toen weten dat de ziekte kon verergeren tot een longontsteking. En in oktober zegde Osbourne enkele shows in Amerika af nadat hij opgenomen werd met twee handinfecties. Deze keer lijdt de zanger aan complicaties vanwege de griep, zo laat zijn vrouw Sharon weten via Twitter. “Zoals jullie misschien gehoord hebben is Ozzy opgenomen door wat complicaties vanwege de griep. Volgens de artsen is dit de beste manier om hem er weer bovenop te krijgen. Bedankt voor al jullie liefde en steun," schrijft Sharon. Wanneer de 70-jarige rocker weer op het podium zal staan, is niet geweten.

Lees ook: Ozzy Osbourne zegt Europese concerten af