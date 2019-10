Ozzy Osbourne geeft gezondheidsupdate: “Meer bouten in mijn nek dan in mijn auto” SDE

13 oktober 2019

09u29 0 Muziek Eerder dit jaar kwam Ozzy Osbourne (70) zwaar ten val nadat hij ‘s nachts naar het toilet moest. Daardoor moest hij geopereerd worden aan zijn nek en kreeg hij verplicht platte rust. In een filmpje op Twitter laat hij zijn fans weten dat hij nog steeds alive and kicking is en geeft hij een update over de komende optredens.

“Ze dachten dat ik dood was, maar ik ben teruggekomen”, mompelt Ozzy Osbourne in het filmpje dat op zijn Twitterpagina werd geplaatst. Maar al snel wordt hij ernstiger. Hij vertelt hoe zijn val eerder dit jaar ervoor zorgde dat hij onder het mes moest: “Er zitten meer moeren en bouten in mijn nek dan in mijn auto”, glimlacht hij. “Maar ik ben niet stervende. Ik ben aan het herstellen, maar het duurt wat langer dan iedereen had gedacht dat het zou duren." En dat eist zijn tol: “Ik verveel me dood in dat verdomde bed", gromt Ozzy. “Ik kan dan ook niet wachten tot ik terug de baan op kan, maar heb geduld.”

De muzikant laat zijn fans vervolgens weten dat de Europese tournee wordt uitgesteld, maar dat de Noord-Amerikaanse tournee nog steeds doorgaat. En dat hij volop aan nieuwe muziek aan het werken is. “En laat me nu verdomme met rust zodat ik beter kan worden", voegt de oude rocker er nog aan toe.

Message Regarding Tour Dates:

Europe Postponed

