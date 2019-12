Overleden Linkin Park-frontman te horen op nieuwe plaat van z’n eerste band BDB

13 december 2019

14u10 0 Muziek Iedereen kent de in 2017 overleden Chester Bennington vooral als de frontman van Linkin Park. Zijn muzikale carrière begon nochtans bij de rockband Grey Daze. Die brengt nu een nieuwe plaat uit waarop ook Chester te horen te horen zal zijn.

Grey Daze bracht in de jaren 90 twee albums uit: ‘Wake Me’ en ‘… No Sun Today’, met Chester als zanger. Binnenkort laat de band een nieuwe plaat op de wereld los en daarop zullen de stemmen van de Linkin Park-frontman én z'n zoon Jaime te horen zijn. Het gaat om nieuwe nummers, die de zanger met de band aan het opnemen was toen hij overleed. Dat maakte de weduwe van Chester bekend via Twitter.

“In februari 2017 begonnen Chester en z’n bandleden met nieuwe opnames omdat ze hun eerder werk opnieuw wilden uitbrengen”, schrijft Talinda Bennington. “In juni kondigde hij aan dat Grey Daze weer samen zou komen en een verjaardagsshow zou spelen in de herfst. Hij keek er zo naar uit om dat te doen, hij wilde echt rockmuziek spelen en er zaten boodschappen in de nummers die fans waardevol zouden vinden.”

Toen Chester stierf, werden de plannen voor een reünie on hold gezet. “Eens de emoties verwerkt waren, konden we opnieuw focussen op wat Chester zou willen”, vervolgt zijn weduwe. “We gingen op zoek naar een manier om verder te gaan met de dingen die Chester in gang had gezet en die hij wou delen met z’n fans. Nu komt er een nieuwe plaat en zo kunnen we zijn verhaal blijven vertellen.”

Wanneer het Grey Daze-album er komt, is nog niet bekend. Wat we wél al weten is dat het uitgebracht zal worden door 320, de organisatie van Chester en z’n weduwe Talinda.