Overleden: de man die Madonna haar eerste hit bezorgde

22 mei 2018

13u18 0 Muziek De bekende jazzgitarist en muziekproducer Reggie Lucas is overleden. De man werd 65 jaar. Hij was vooral bekend als vaste gitarist van jazzlegende Miles David en als producer van enkele van Madonna's allereerste hits.

Het is een klassieke kwisvraag: wat is de allereerste single van popster Madonna. De kans is groot dat je nu 'Holiday' zal antwoorden. Omdat dit de eerste echte wereldhit van de ster was. Maar het correcte antwoord is 'Lucky Star'. Eveneens een liedje van haar eerste album, dat het echter net iets minder goed deed in de hitlijsten. Desondanks is 'Lucky Star' dus wel een liedje geworden dat muziekgeschiedenis schreef én is het een van de favoriete nummers van Madonna zelf. De producer van die song is nu overleden.

Hartfalen

Reggie Lucas producete naast 'Lucky Star' ook 'Borderline' en 'Burning Up' voor dat eerste Madonna-album. Maar hoewel hij succes had als producer, stond hij in de muziekwereld toch bekend als een getalenteerd jazzgitarist. In die hoedanigheid speelde hij jarenlang in de band van Miles Davis. In de jazzwereld wordt zijn dood nu als een groot verlies beschouwd. "Met Reggie zijn we een groot gitarist kwijt", klinkt het. "Zijn unieke sound zal gemist worden." Zijn dochter maakte bekend dat Reggie Lucas overleed aan de gevolgen van hartfalen. Hij zou de voorbije jaren met flink wat gezondheidsproblemen gekampt hebben.