Oude hit R.E.M weer in hitlijst vanwege coronavirus MVO

14 maart 2020

17u00

Bron: ANP 2 Muziek De Amerikaanse band R.E.M. is terug in de hitlijsten. ‘It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)’, een nummer uit 1987, is binnengekomen in de iTunes top 100 van de Verenigde Staten. De track van het album Document staat op de 65ste plek in de lijst. In de wereldwijde lijst is het nummer nog niet te vinden.

In ‘It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)’ zingt zanger Michael Stipe over allerlei zaken die hem zorgen baren, zoals rampspoed door aardbevingen en orkanen. Ook maakt hij zich zorgen over overbevolking en het opraken van natuurlijke hulpbronnen. Enkele maanden voor de song werd uitgebracht, werd bekend dat er 5 miljard mensen op de wereld waren. Ondertussen bestaat de wereldbevolking uit 7,8 miljard mensen.

Dat de track weer volop in de belangstelling staat heeft volgens muzieksite NME te maken met het coronavirus. Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bekend had gemaakt dat het virus een wereldwijde pandemie had veroorzaakt, werd het nummer opeens veel gestreamd.

R.E.M. brak met het album ‘Document’, waarop ‘It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)’ staat, wereldwijd door. Andere bekende hits van de band uit Athens zijn ‘Losing My Religion’, ‘Everybody Hurts’ en ‘Shiny Happy People’. In 2011 ging de band uit elkaar.