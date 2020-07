Oude concerten Elton John te zien op YouTube LOV

02 juli 2020

07u27

Bron: ANP 0 Muziek Elton John (73) zet vanaf vrijdag elke week oude concerten van zichzelf online. De zanger wil op die manier geld ophalen voor zijn Elton John AIDS Foundation.

De Britse zanger wil met de opbrengst zorgen dat preventie en de zorg voor aidspatiënten nu niet ondersneeuwt tijdens de coronacrisis. Dat zou volgens hem “rampzalige gevolgen” kunnen hebben.

De eerste show die op YouTube verschijnt is een concert dat Elton in 1976 gaf tijdens zijn hoogtijdagen in Edinburgh in het Playhouse Theatre. De komende zes weken volgen shows uit 1986 (Australië), 1989 (Italië), 1995, (Brazilië), 2000 (Verenigde Staten) en 2001 (Turkije).