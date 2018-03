Oud-winnaar Alexander Rybak neemt weer deel aan Songfestival TDS

11 maart 2018

09u20

Bron: ANP 0 Muziek Na negen jaar keert Alexander Rybak terug op het Eurovisiesongfestival. De winnaar van 2009 schreef zaterdag het Melodi Grand Prix 2018, het nationale songfestival van Noorwegen, op zijn naam.

Rybak wist met zijn nummer That's How You Write A Song de meeste stemmen binnen te halen. Hij zal zich nu in de tweede halve finale van het songfestival, gelijktijdig met Waylon, moeten kwalificeren voor de grote finale op 12 mei.

Met het aanstekelijke nummer Fairytaile won Rybak in 2009 glorieus het songfestival dat toen werd gehouden in Moskou. De Nederlandse bijdrage was toen in handen van De Toppers.

Johnny Logan

Het is niet uniek dat een oud-winnaar opnieuw meedoet met het songfestival. Het bekendste voorbeeld is misschien wel Johnny Logan die na zijn winst in 1980 met What's Another Year in 1987 nogmaals won voor Ierland. Dat deed hij toen met Hold Me Now. Recenter deed de Duitse winnares Lena van 2010 een jaar later nog een keer mee. Ze werd toen tiende.

Behalve de Noren kozen ook de Zweden zaterdag hun songfestivalinzending. Zij gaan naar Lissabon met Benjamin Ingrosso.