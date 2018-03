Oud-frontman R.E.M. maakt song voor March for our Lives MVO

24 maart 2018

18u39 0 Muziek Michael Stipe, de oud-frontman van R.E.M., heeft speciaal voor de March For Our Lives een song gemaakt. Een fragment van 'Future, If Future' is op zijn Instagram-account te vinden.

Het is niet helemaal duidelijk of Stipe van plan is om met een langere versie op de proppen te komen. Op Instagram plaatste hij ook nog een tekst waarin hij schrijft dat de toekomst aan het volk is en dat mensen niet alleen moeten toekijken maar ook iets moeten doen.

Sinds het uiteenvallen van R.E.M. is het stil rond de bandleden. Michael was vorig jaar nog wel te zien tijdens MoogFest in North Carolina. Over dat optreden was nogal wat te doen omdat het festival door veel artiesten geboycot werd vanwege de discriminerende bathroom bill die de staat had uitgevaardigd. Daardoor mochten transgenders niet het toilet van hun genderkeuze gebruiken.