Oud-bassist 3 Doors Down weer in de problemen SD

06 augustus 2018

11u13

Bron: ANP 0 Muziek Voormalig 3 Doors Down-bassist Todd Harrell (46) is opnieuw in de problemen gekomen. De muzikant, die momenteel vastzit wegens wapen- en drugsbezit, probeerde volgens Amerikaanse media drugs de gevangenis in te smokkelen.

De verdovende middelen werden gevonden toen de inkomende post werd gecontroleerd. Om wat voor drugs het ging en wie de afzender was, is niet bekend. Harrell riskeert een celstraf van zeven jaar.

Harrell werd in 2013 uit 3 Doors Down gezet nadat hij een dodelijk ongeluk had veroorzaakt. De bassist was onder invloed ten tijde van het ongeluk.