Oscarwinnende Franse componist Michel Legrand (86) overleden TDS

26 januari 2019

09u20

Bron: BELGA 0 Muziek De Franse componist en pianist Michel Legrand is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden in Parijs. Dat heeft zijn persattaché laten weten. Legrand werd 86.

Legrand is vooral bekend door zijn soundtracks voor films. Zo schreef hij de muziek voor de muziekfilms ‘Les Parapluies de Cherbourg’ en ‘Les Demoiselles de Rochefort’, beide onder regie van Jacques Demy en met Catherine Deneuve.

Legrand kreeg ook drie Oscars: voor de filmsong ‘Windmills of your Mind’ uit de film ‘The Thomas Crown Affair’ in 1969, en de soundtracks van de films ‘Summer of 42' (1972) en ‘Yentl’ (1984).

In zijn carrière van meer dan 50 jaar werkte hij samen met de grootste sterren: Ray Charles en Orson Welles, maar ook Jean Cocteau, Frank Sinatra, Charles Trenet en Edith Piaf.

Legrand was eerst begeleider en arrangeur voor zangers. In de jaren 60, bij de opkomst van de Nouvelle Vague, begon hij muziek voor films te componeren. Zo werkte hij voor Agnès Varda, Jean-Luc Godard en -vooral- Jacques Demy.