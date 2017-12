Oscar and the Wolf grote slokop bij nominaties voor MIA's TK

Oscar and the Wolf heeft zes nominaties in de wacht gesleept voor de elfde Music Industry Awards (MIA's). Soulwax heeft vijf nominaties, en Coely en Stuff hebben er elk vier. Kunstenpunt en de VRT maakten de nominaties vanmorgen bekend.

Voor de elfde editie van de MIA's zijn er 35 groepen en artiesten genomineerd, van wie er dertien nog nooit eerder genomineerd werden. Nieuw dit jaar is dat er prijzen worden uitgereikt in zeventien categorieën en dat kijkers kunnen stemmen: zes winnaars worden bepaald door stemmen vanuit de muzieksector, elf categorieën staan open voor het publiek. "Urban" is de gloednieuwe categorie waarin het publiek zijn stem kan uitbrengen.

Hit van het jaar

Oscar And The Wolf is met zes nominaties de grote slokop. Volgens de VRT en Kunstenpunt was 2017 opnieuw een succesjaar voor de groep van zanger Max Colombie. Soulwax kaapt vijf nominaties weg. Coely kreeg vier nominaties achter haar naam, net als de band Stuff.

Bazart, Amenra, Bart Peeters, Millionaire en Niels Destadsbader laten zich opmerken met elk drie nominaties. In de categorie "Hit van het Jaar" nemen Blanche, Milo Meskens, Regi en Van Echelpoel het tegen elkaar op.

De Vlaamse muziek- en showbizzjournalisten selecteerden per categorie vier genomineerden. Het is nu aan het publiek en de muzieksector om hun favorieten te kiezen. De MIA's worden uitgereikt op dinsdag 30 januari tijdens een show op Eén, live vanuit Paleis 12 in Brussel. Tickets zijn beschikbaar via mias.een.be.