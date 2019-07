Organisatie Tomorrowland: "Als iemand betrapt wordt met drugs, dan zetten we ze van het terrein en is het feestje over and out” Redactie

20 juli 2019

20u44 1

De organisatie van Tomorrowland reageert op het overlijden van een 27-jarige festivalganger uit India. “Wij leven oprecht mee met de familieleden”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. Ze legt uit dat het festival een kleine stad is met 80.000 mensen, en dat in zo’n stad ongelukken kunnen gebeuren. “Mensen die iets breken, mensen die zich onwel voelen ... We proberen altijd goed informatie te geven, en die mensen snel naar de EHBO te krijgen. Onze mensen van het Vlaamse Kruis doen hier een ontzettend goeie job. Ze zijn heel aanspreekbaar, en ook onze security is heel aanspreekbaar.”

Vorig jaar overleden ook twee festivalgangers, twee vrouwen uit Tsjechië en India. Hun dood was drugsgerelateerd. “Drugs zijn een maatschappelijk probleem, en wij doen echt heel veel aan sensibilisering en informatie geven aan de festivalgangers”, luidt het. “We hebben samen met de politie en de overheden een nultolerantie. Dat wil zeggen, als iemand betrapt wordt op het terrein, op drugsbezit of druggebruik, dan zullen wij hen van het terrein zetten en dan is het feestje over and out.”