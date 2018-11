Opvallend: Robbie Williams geeft concerten in Amerika, waar hij nooit doorbrak Leon van Wijk

11 november 2018

15u32

Bron: AD 1 Muziek De Britse popster Robbie Williams (44) gaat een reeks concerten geven in een van de weinige grote landen waar hij nooit is doorgebroken. De zanger krijgt in maart een zogenoemde residency in het Amerikaanse Las Vegas, meldde hij dit weekend op sociale media.

Dat betekent dat alle shows plaatsvinden op één plek: het luxe resort Wynn. Details over de concerten worden aankomende week bekend, maar het gaat vermoedelijk om zes optredens. Het gerucht gaat dat Williams in Las Vegas niet zijn zelfgeschreven hits gaat zingen, maar swing-covers. Robbie bracht al twee keer een album uit met swing-klassiekers als ‘Mr. Bojangles’ en ‘Mack The Knife’.

Robbie, die 28 jaar in het vak zit, probeerde in het verleden meermaals voet aan de grond te krijgen in Amerika. Het publiek bleek daar echter anders te zijn dan in Europa: de Amerikanen begrepen de branie van Williams niet zo goed.

Geen zin

Uiteindelijk had Robbie zelf geen zin meer om het te proberen. In Amerika moest hij bij radiostations leuren met Feel, terwijl hij in Engeland stadions vulde. Daarnaast vond hij het wel fijn dat hij in Amerika, waar hij later een huis zou kopen, anoniem over straat kon.

Met zijn kleine residency treedt Robbie in de voetsporen van onder meer Britney Spears, de Backstreet Boys en Cher. Die laatste vond het overigens niet zo leuk om in de gokhoofdstad te zingen. “Het publiek mag niet staan en is heel, heel oud”, zei ze eerder. “Sommigen hadden looprekken en zuurstoftanks. Ik was eerst boos, maar daarna bedacht ik me dat het misschien het laatste concert was dat ze zagen en dat ze er op hun eigen manier van genoten.”

Very excited to announce that I'll be performing some special live shows at @WynnLasVegas next year! Sign up to my mailing list for full details when they're revealed next week >> https://t.co/0wjmGbErcz pic.twitter.com/P5Zym8WczM Robbie Williams(@ robbiewilliams) link