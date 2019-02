Optreden Super Bowl nog nooit zo omstreden SD

03 februari 2019

09u26

Bron: ANP 1 Muziek Waar artiesten als Prince, Beyoncé en Madonna er hun meest gevierde optredens gaven, ligt poprockband Maroon 5 zwaar onder vuur om het optreden tijdens de halftime show van de Super Bowl, vanavond (lokale tijd) in Atlanta.

De Super Bowl is in de eerste plaats de finale van het Amerikaanse footballseizoen, maar een flink deel van de kijkers stemt traditiegetrouw vooral op de uitzending af voor de muzikale show in de pauze. Footballbond NFL had dit jaar echter de grootste moeite om een act te vinden. Grote sterren als Rihanna, Pink, Jay-Z en Cardi B bedankten voor de eens zo eervolle klus.

Reden voor die weigering is de groeiende kritiek op de NFL. Die werd aangezwengeld door Colin Kaepernick, een Afro-Amerikaanse speler die in 2016 weigerde te gaan staan als het Amerikaanse volkslied werd gespeeld voor wedstrijden. Hij protesteerde daarmee tegen raciale ongelijkheid in de VS. Kaepernick werd daarna niet meer aangenomen bij teams, volgens de quarterback en zijn aanhangers vanwege die actie.

Verdeelde het land

Zijn protest kreeg bijval binnen de sportwereld en steun van veel artiesten. Cardi B liet vorig jaar al weten dat ze pas zou overwegen op te treden tijdens de Super Bowl als Kaepernick weer een team heeft. In het nummer ‘Apeshit’ van Beyoncé en Jay-Z liet die laatste weten dat de NFL hem ook niet hoeft te bellen. Toen Nike Kaepernick afgelopen september het gezicht maakte van een jubileumcampagne verdeelde dat het land. Tegenstanders onder wie president Trump verguisden het merk, maar sterren als Michael B. Jordan, Common, Russell Crowe, Taraji P. Henson en Kelly Clarkson juichten de actie op sociale media toe.

Het kostte de NFL dan ook moeite een muzikale act te vinden die bereid was op te treden tijdens de halftime show. Uiteindelijk stemde Maroon 5 in, wat de bandleden op flinke kritiek is komen te staan. Volgens Variety benaderde de band zeker zes muzikanten tevergeefs om hen bij te staan in wat het blad ‘de muziekwerelds minst gewilde klus’ noemde. Uiteindelijk wist de organisatie Big Boi van Outkast en rapper Travis Scott te strikken, alhoewel Scott wel alleen toezegde op voorwaarde dat de NFL een kwart miljoen zou schenken aan een goed doel.

Niet eenvoudig

Adam Levine, de zanger van de band Maroon 5, verdedigt het besluit om het optreden van zijn groep tijdens de pauze van de Super Bowl 2019, ondanks protesten gewoon door te laten gaan. “De beslissing was zeker geen eenvoudige. Niemand dacht er meer over na dan ik. Ik heb met veel mensen gesproken, en wat nog belangrijker is, ik heb al het lawaai om me heen laten vervagen en naar mezelf geluisterd. Ik wil spreken via mijn muziek”, zei Adam Levine tegen Entertainment Tonight. Een onlinepetitie om de band ervan te overtuigen niet te spelen werd ondertussen al meer dan 110.000 keer getekend. De American Footballbond NFL annuleerde de gebruikelijke persconferentie voor de voorstelling om ongemakkelijke vragen te voorkomen.

Nipplegate

De uitzending van de belangrijkste wedstrijd in het American Football had altijd al een muzikaal element, maar het was Michael Jackson die in 1993 voor het eerst een spectaculair optreden gaf en daarmee de halftime show op de kaart zette. Door de jaren gaven onder meer U2 (2002), Lady Gaga (2017), Bruce Springsteen (2009) en Beyoncé (2013) er een van hun meest memorabele optredens, de show van Prince in 2007 staat steevast bovenaan de lijstjes met beste halftime shows ooit.

Het controversieelste optreden tot nu toe was dat van Janet Jackson en Justin Timberlake in 2004, waarbij de ontblote borst van de zangeres te zien was. Sinds ‘Nipplegate’ wordt de show met enkele seconde vertraging uitgezonden, zodat de televisiekijker dit soort momenten niet meer te zien krijgt.