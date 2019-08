Oprichter Village People overleden SD

06 augustus 2019

17u31

Bron: ANP 0 Muziek De Franse muziekproducent Henri Belolo is maandag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat melden Franse media. Hij is de oprichter van de discogroep Village People en schreef de teksten voor hun hits ‘Y.M.C.A.’, ‘Macho Man’, ‘In the Navy’ en ‘Go West’.

De Franse vereniging voor muziekproducenten, de SPPF, noemt Belolo "een groot figuur" uit de wereld van de productie, die "alle routes van de industrie heeft beklommen om de toppen van het succes te bereiken".

Belolo is ook de oprichter van platenmaatschappij Black Scorpio, later Scorpio Music. Die had hits met artiesten als Martin Garrix, Armin van Buuren, Hardwell, Avicii, Yellow Claw, Sharon Doorson, 2 Unlimited, Haddaway, Eiffel 65, Gala, Bellini en J Balvin. Daarnaast was hij betrokken bij rapgroep Break Machine, die in de jaren 80 breakdancen in Europa introduceerde.