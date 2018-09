Opnieuw 'Stairway to Court' voor Led Zeppelin SD

Bron: Belga 1 Muziek De juridische carrousel rond het liedje 'Stairway to Heaven', voor het grote publiek hét uithangbord van de Britse hardrockgroep Led Zeppelin, draait een nieuw rondje, zo heeft het NBC News vandaag bericht.

Alles draait rond de beroemde akoestische intro van 'Stairway to Heaven' (1971). Erven van gitarist Randy California van de groep Spirit zeggen dat die is gejat van het nummer 'Taurus' van Spirit in 1968.

In 2016 vond een Amerikaanse jury dat Led Zep geen lood in de vleugels had en niets van 'Taurus' had gestolen.

Maar een districtshof van beroep verwees die uitspraak nu naar de prullenbak. Het hof oordeelde dat de juryleden verkeerd waren geïnstrueerd en vooringenomen waren. Bovendien ging de rechtbank van eerste aanleg zijn discretionair boekje te buiten omdat tijdens de debatten 'Taurus' niet mocht worden afgespeeld.