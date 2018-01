Opnieuw extra shows voor nieuwe

Ketnet Musical 'Team U.P.!' MVO

11u57 0 Alex Vanhee Extra shows voor Ketnet-musical Muziek Na het succes van Kadanza, Kadanza Together en Unidamu met in totaal meer dan 125.000 bezoekers, komen Ketnet en Studio 100 met de nieuwe Ketnet Musical: 'TEAM U.P.!' Enkele weken voor de première op 3 maart 2017, zijn er meer dan 25.000 tickets de deur uit en werd beslist om opnieuw extra voorstellingen in te lassen.

Nooit eerder in de geschiedenis van Ketnet Musical werd de kaap van 25.000 tickets zo snel gerond. Met 24 jonge talenten aan de zijde van volwassen hoofdrolspelers Sander Gillis, Goele De Raedt en Jolien De Clerck.

Verhaal

In het topsportinternaat U.P., waar kracht en prestatie hoog in het vaandel staan, is alles één grote competitie. Wie is de snelste? Wie is de sterkste? Wie is de populairste? Alles draait om één ding: de allerbeste zijn. In deze school komt Lars terecht. Dit hoort zo voor een zoon van een sportman, maar Lars zou eigenlijk liever muziek maken dan sporten. Op U.P. is niet iedereen even blij met zijn komst. En wanneer de directrice, omwille van zijn vaders bekendheid, Lars voortrekt, is het hek van de dam en staat de hele school op stelten.