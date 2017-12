Opnieuw een zware klap voor songfestivalwinnaar Salvador Sobral DBJ

Salvador Sobral (27) , de winnaar van het Eurovisiesongfestival van dit jaar, is na een nierfalen opgenomen in het ziekenhuis. Na zijn overwinning in mei kreeg de Portugees al een nieuw hart via een transplantatie.

De pas 27-jarige Portugees won eind mei in de Oekraïense hoofdstad Kiev het Eurovisiesongfestival met zijn ballade 'Amar Pelos Dois'. Het was toen al bekend dat hij met ernstige gezondheidsproblemen kampte. Hij liep rond met een zware hernia en had hartproblemen.

Salvador kreeg zijn nieuw hart op 9 december en nadien leek het de goede kant op te gaan. Toch is de situatie volgens zijn chirurg nog niet helemaal geruststellend. Er moest volgens de dokter sowieso nog rekening gehouden worden met een herstel van enkele maanden. Nu er nierfalen is vastgesteld en de Portugees opnieuw in het ziekenhuis opgenomen is, zal dat herstel dus nog langer duren.