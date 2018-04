Opmerkelijk: wielerkoorts uit zich ook in de Ultratop DBJ

06 april 2018

15u26

Bron: Ultratop 0 Muziek Het Vlaamse wielerjaar is op zijn hoogtepunt en dat uit zich ook in de Ultratop. Twee wielerliedjes van Jan Paternoster en Yevgueni komen de Ultratop binnen op nummer 36 en 44.

'Black Box Revelation'-rocker Jan Paternoster (29) maakte het nummer 'Chef van de peleton' in opdracht van Studio Brussel. Het is zijn eerste Nederlandstalige nummer en het is meteen een schot in de roos. Zaterdag 7 april komt het nummer binnen op 36 in de Ultarop 50 en ook in de Vlaamse Ultratop staat het nummer op de derde plaats. De Dilbekenaar Jan Paternoster is zelf een fervent wielertoerist.

Ook Klaas Delrue (41), zanger van Yevgueni, is een groot wielerliefhebber. Op zijn laatste album 'Tijd is alles' staat ook een nummer over wielrennen: 'Nooit naar nergens'. Dat liedje komt zaterdag binnen op nummer 44 en staat in de Vlaamse top 50 op nummer 4.

De Ultratop wordt samengesteld op basis van een gewogen gemiddelde van platenverkoop, legale downloads, muziekstreams en airplay op de radio. De platenverkoop weegt daarbij nog steeds het zwaarst door.

Zoutelande

Het Nederlandstalige lied doet het goed, want ook 'Zoutelande' van BLØF en Geike Arnaert blijft net als de voorbije drie weken op één. De sterkste stijger deze week is Snow Patrol met hun nieuwe single 'Don't Give In' en Boef is terug met een nieuwe single 'Sofiane'. Hij is de hoogste nieuwe.

Jan Paternoster - Chef van de peleton

Yevgueni - Nooit naar nergens