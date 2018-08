Ophef in muziekland: Sony geeft toe dat imitator nummers Michael Jackson inzong TDS

24 augustus 2018

18u03 8 Muziek Eind 2010 bracht Sony het postume album ‘Michael’ uit. Het platenlabel beweerde dat de songs door Michael Jackson werden opgenomen voor zijn dood. De plaat was meteen razend populair, met 228.000 verkochte stuks tijdens de eerste week in Amerika alleen. Maar een fan rook onraad, en trok de authenticiteit van het album in twijfel. Nu, acht jaar nadat het album verscheen, geeft Sony toe dat verschillende nummers werden ingezongen door een imitator.

Het gaat onder meer om de nummers 'Breaking News', 'Monster' en 'Keep Your Head Up'. De fraude komt aan het licht omdat Jackson-fan Vera Serova in 2014 de echtheid van het album in twijfel trok, en naar de rechtbank stapte. Ze beschuldigde producers Eddie Cascio, James Victor Porte en zijn productiebedrijf ervan de naam van Michael Jackson onterecht gebruikt te hebben, met als doel om via Sony veel platen te kunnen verkopen.

Nu, drie jaar later, geeft Sony toe. Uit de gerechtelijke documenten blijkt dat de drie songs werden ingezongen door een Michael Jackson-imitator genaamd Jason Malachi. Sony beweert echter dat zij niet kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het bedrog, omdat de producer van de nummers had beweerd dat ze wel degelijk authentiek waren. Ze stellen ook dat het toegestaan was om de plaat te adverteren onder de naam van Michael, ook al was hij niet te horen op elke track.

Een beslissing over de aansprakelijkheid van Sony volgt binnen de 90 dagen. Of er een dan ook een sanctie zal volgen is nog niet bekend. Ook de familie van Michael Jackson sprak overigens altijd tegen dat de songs authentiek waren.