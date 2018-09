Operazangeres Maria verbijstert haar collega's als grofgebekte rapper Leon van Wijk

24 september 2018

Een opmerkelijke verschijning vorige week in 'Beste Zangers', het Nederlandse programma waarop 'Liefde Voor Muziek' gebaseerd is. Operazangeres Maria Fiselier, een normaal lieflijke vocaliste, transformeerde voor haar vertolking van het Eminem-lied 'Lose Yourself' tot een grofgebekte rapper, compleet met termen als 'dope' en 'motherfucking'. Haar collega's geloofden hun ogen niet.

Het populaire NPO 1-programma, waarin artiesten elkaars nummers zingen, stond in het teken van YouTube-ster Davina Michelle (22). Een aparte gewaarwording voor haar collega's, aangezien Davina zelf voornamelijk bekend is van haar covers van andere artiesten. Aan het einde van de aflevering volgde er een fikse verrassing: Maria Fiselier hing haar operamicrofoon tijdelijk aan de wilgen om de rapper in zichzelf naar boven te halen. Tegen het einde van het lied stonden alle collega's juichend en onder de indruk te dansen.

Zo makkelijk als het leek, was het voor Maria overigens niet. Na haar optreden gaf ze toe urenlang te hebben 'gestudeerd', bijvoorbeeld op de tekst en de beste tijdstippen om adem te halen.