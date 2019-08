Operazanger Placido Domingo beschuldigd van seksuele intimidatie SDE

13 augustus 2019

08u25

Bron: NOS 0 Muziek De Spaanse operazanger Placido Domingo (78) wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP. De wereldberoemde tenor en dirigent zou de vrouwen - meestal beginnende operazangeressen - jarenlang onder druk hebben gezet.

Uit het onderzoek van AP blijkt dat Placido Domingo verschillende vrouwen zou hebben lastiggevallen. Vaak begon het met opmerkingen, waarna de beroemde tenor overging op handtastelijkheden en ongevraagde zoenen. De vrouwen werden ‘s avonds laat opgebeld, waarna Domingo hen uitnodigde voor een drankje in zijn hotelkamer. Dat leidde enkele keren tot seks. Al zeker twee ondervraagde vrouwen zeggen dat ze als beginnend operazangeres geen ‘nee’ durfen te zeggen en daarom met Domingo naar bed zijn gegaan. De operazanger werd als God aanzien, zeggen ze, en zou hun carrière kapotgemaakt hebben als ze niet op zijn avances waren ingegaan. In enkele gevallen gebeurde dat effectief: enkele veelbelovende vrouwen kregen geen grote rollen meer nadat ze Domingo hadden afgewezen.

Nooit alleen

Volgens de getuigen wist iedereen in de operawereld hoe de zanger te werk ging: “Vrouwen in zijn omgeving kregen altijd het advies om niet alleen met hem te zijn, zelfs niet in een lift, en zeker geen alcohol met hem te drinken.” De seksuele intimidatie zou zich dertig jaar lang hebben afgespeeld. In die periode was Domingo niet alleen tenor, maar ook dirigent en artistiek leider van de Los Angeles Opera. Voor zijn werk heeft hij verscheidene Grammy’s gekregen.

Domingo zelf ontkent dat het misbruik. Hij zegt dat alles met wederzijdse instemming gebeurde. Wel zegt hij dat tegenwoordig anders naar bepaald gedrag wordt gekeken dan jaren geleden.