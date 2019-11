Op zijn eerste album haalt Guga Baúl stemimitaties boven in eigen nummers: hij is Clouseau, Gorki en Stef Bos tegelijk, maar ook weer niet Jolien Boeckx

07 november 2019

00u00 0 Muziek Wie niet goed luistert, zet hij meteen op het verkeerde been. 'Ongehoord', de eerste plaat van Guga Baúl, is een straf staaltje imitaties van onder anderen Clouseau en Stef Bos, alsof de songs door hen zelf gezongen zijn. Maar dat lijkt alleen maar zo. De nummers en teksten zijn wel degelijk van Guga. "Ik geef mezelf bloot, maar verstop me achter die stemmen."

Radio Guga kenden we al. Met die show tourt Laurent Bailleul - zijn echte naam - Vlaanderen al vijf jaar rond, en brengt hij covers van Nederlandstalige artiesten die hij tot in de puntjes imiteert. Nu is er het vervolg: Studio Guga. Nog steeds met ijzersterke imitaties, maar met nieuwe en zelfgeschreven nummers. En die zette de meesterimitator op zijn eerste plaat, 'Ongehoord'. Zestien Nederlandstalige songs die je twee of zelfs meerdere keren moet beluisteren om te beseffen dat ze uit Guga's mond komen. En niet uit die van Bart Peeters, Clouseau, Mama's Jasje, Raymond van het Groenewoud, Gorki, Stef Bos, Frans Bauer, De Kreuners, Kommil Foo, Guido Belcanto, Willem Vermandere, Johan Verminnen, Boudewijn de Groot,en Het Zesde Metaal. Straf. "Emotioneel ben ik bij mezelf gaan graven om mijn persoonlijke boodschap te kunnen uitdragen in de songs", legt hij uit. 'Baron Gaston', over zijn zoontje Gaston (4), is een mooi voorbeeld. "Drie jaar geleden schreef ik dat, toen Gaston 1 jaar was en nóg niet doorsliep. Lichtjes uit frustratie, want hij was baas in bed, maar hij bepaalde tegelijk ook het leven van mijn vrouw Tine (Embrechts, red.) en ik", lacht hij. "Maar uiteraard ook met een positieve noot, want eigenlijk zie ik Gaston een beetje als een kopie van mij."

Bang hartje

Zijn gezin speelde een belangrijke rol bij het schrijven van de songs. "Alle stappen die ik doorgemaakt heb als mens komen aan bod. Van weinig slapen door de komst van een kind, weinig tijd hebben voor jezelf, zoeken naar balans, wat dat allemaal met je doet als vader, hoe dat inspeelde op de relatie met mijn eigen vader." Vrouwlief gaf bij elk nummer haar kritische mening. "Tine zegt wat nog niet goed genoeg is en wat ik anders moet doen. Ik sta altijd met een bang hartje te kijken als ze luistert. (lacht) Maar ze heeft een goede kijk op de zaak." De tekst en de melodie komen dus van hem, maar voor het taaltechnische gedeelte moest Guga in het hoofd kruipen van de artiesten die hij imiteert. "Heel belangrijk om een nummer met de juiste woorden en zinsbouw te kunnen creëren." Tegelijk moest hij er nog op toezien dat hij geen kopie aan het creëren was. "Het heeft geen zin om aan plagiaat te doen, want dan hang je er juridisch aan, hé", lacht hij. "Ik begon met een bepaald deuntje in mijn hoofd. Lijkt dat op een nummer dat we kennen? Ja. Is het voldoende verschillend van het origineel? Oké, dan doen we er iets mee. Op die manier zoek je naar een soort gemene deler van wat het volk kent, een blauwdruk." Zo hoor je dat 'Malinka', gezongen met de stem van Luc De Vos, dezelfde 'feel' heeft als 'Soms vraagt een mens zich af' van Gorki. En 'Winnaar', met de stem van Koen Wauters, is dan weer een mix tussen 'Nobelprijs' en 'Hier bij jou' van Clouseau. "Bij 'Held' heb ik het inhoudelijke van Stef Bos' 'Papa' als inspiratie gebruikt. Het verschilt van nummer tot nummer."

Vergroeid met z'n leven

Best complex, terwijl hij die nummers ook gewoon met zijn eigen stem had kunnen zingen. "Ik heb erover getwijfeld, hoor. Maar ik vind deze imitaties een meer logische stap. Ik imiteer mensen al sinds mijn elfde. Met de jaren zijn die imitaties mee vergroeid met mijn leven", vertelt Guga. "Het is ook niet dat ik mijn eigen stem niet goed genoeg vind. Ik kan wel zingen, maar ik weet gewoon nog niet of mijn stem een groot verschil zou maken in het huidige Nederlandstalig muzieklandschap. Daar moet ik eens over nadenken. (lacht) Uiteindelijk geef ik mezelf ook bloot in deze nummers, hé. Maar gewoon met een andere stem."

'Studio Guga' vertrekt vanavond in Heist-op-den-Berg op tournee en reist de komende twee jaar door heel Vlaanderen. Tickets en info via studioguga.be. Het album 'Ongehoord' verschijnt morgen.

Wat vinden de artiesten er zelf van?

Stef Bos over 'Held':

"Eén van de moeilijkste nummers waar ik ooit naar geluisterd heb, omdat ik mezelf hoor, als een soort spiegel. Tegelijk hoor ik een oprecht goede song. Ik zou hem eens willen zingen samen met Guga."

Clouseau over 'Winnaar':

Koen Wauters: "Zo gaaf! Zodra het nummer begint, denk ik: 'Dat ben ik, hé'. Alleen klinkt mijn stem nog ietsje anders als ik de hoogte inga."

Peter Van Laet van Mama's Jasje over 'Ontbijt op bed':

"Da's er boenk op. Ik vind het ontroerend. Vorig jaar ben ik een paar keer in panne gevallen in de studio, in het vervolg bel ik Guga."

Bart Peeters over 'In balans':

"Gefeliciteerd! Steek er alleen nog wat meer tongval van Lier, Boechout en Hove in, dan is het perfect."

Johan Verminnen over 'Wereldwijnen':

"Ik kan niet goed uitdrukken wat ik voel bij dit lied. Maar het idee om van 'Ik wil de wereld zien' een nummer als 'Wereldwijnen' te maken, vind ik heel leuk."

Boudewijn de Groot over 'De Filosoof':

"Ik wil dit nummer zélf zingen, als ik ooit nog eens nummers uitbreng."

Van Guido Belcanto kreeg Guga nog geen zegen. “Van Willem Vermandere ook nog niet, hoewel ik denk dat hij het nummer nog ging bekijken. Bij Frans Bauer gaat het om een agendakwestie. Het is nog niet gelukt om de song samen te beluisteren. Het liefst wil ik van hen allemaal de goedkeuring. Ik breng uiteindelijk toch een hommage.”