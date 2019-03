Op tournee met een liveband zorgt voor stress bij Lost Frequencies: “Ik vroeg raad aan Netsky” IDR

26 maart 2019

00u00 1 Muziek Met een laptop en enkele USB-sticks hebben de meeste dj's al voldoende voor een optreden. Maar Felix De Laet - beter bekend als Lost Frequencies - ziet het grootser, want hij trekt binnenkort op tournee met een liveband. "Alsof alleen optreden nog niet stressvol genoeg was", lacht de 25-jarige Brusselaar.

Felix De Laet neemt binnenkort livezangers én twee muzikanten mee op het podium. "Eentje voor alle drumpartijen en eentje voor het gitaarwerk en de keyboards op sommige tracks. Het elektronische gedeelte neem ik uiteraard zelf voor mijn rekening. We zullen niet alleen de bekende hits spelen, maar ook de nummers van mijn volgende plaat. Het is de bedoeling dat die rond de zomer uitkomt."

Het eerste nummer van die nieuwe plaat is alvast bekend: 'Recognise', een samenwerking met de Ierse zanger Flynn. "Ook daar zullen we met de liveband een andere dimensie aan geven. Spannend, maar ook stressy. Ik ga ongetwijfeld iedere keer een lid van de crew aanklampen om over koetjes en kalfjes te babbelen, zodat ik mijn gedachten kan verzetten. Voor mij is dit zeker niet iets wat ik op automatische piloot ga doen. Maar dat is bij mijn dj-sets ook niet het geval. En ja, ik kan nog steeds verrast worden. Zo was ik onlangs in China en stonden er mensen in het publiek met mijn vlaggen. Zotjes! Zoiets went nooit."

Tips van Netsky

Lost Frequencies is overigens niet de eerste Belgische dj die met een liveband op tournee gaat. Eerder deed ook al Boris - Netsky - Daenen hem dat voor. "Toen Boris en ik samen in de studio zaten (voor het nummer 'Here With You', red.) heb ik hem veel vragen gesteld. Misschien was-ie me na een tijdje wel beu. (lacht)"

Felix en zijn band zullen binnenkort optreden in New York, Los Angeles, Washington, Amsterdam, Parijs, Berlijn en Milaan. Op 9 november staat hij dan weer in Vorst Nationaal. "Voor die show heb ik meer stress dan voor alle andere", zegt Felix. "Niet alleen door de liveband, vooral omdat het in mijn eigen achtertuin is."