Op naar 'Better Days': zo klinkt het nieuwe album van Tom Dice

20 maart 2018

17u28

Bron: Peter De Smedt

Tom Dice (28) stelde deze namiddag zijn album 'Better Days' voor bij Joe FM. Naast 'Better Days' en 'Cannonball' staan er op het album ook twaalf covers, waaronder 'I Wanna Dance With Somebody' van Whitney Houston en 'You're Beautiful' van James Blunt.