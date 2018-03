Op naar 'Better Days': Tom Dice maakt voortaan enkel nog positieve muziek Jolien Boeckx

07 maart 2018

06u00 97 Muziek Tom Dice (28) maakt voortaan enkel nog muziek met een positieve melodie en duidelijke tekst. Die van zijn nieuwe single ‘Better Days’ spreekt helemaal voor zich: “Een positieve boost in mijn leven. Dit is het begin van de nieuwe ‘Tom Dice’”.

De eerste noten van ‘Better Days’ geven je meteen een zomers gevoel. Dit is een echte feelgoodsong. Tom Dice maakte hem niet helemaal alleen, hij klopte terug aan bij Jeroen Swinnen en Ashley Hicklin, waarmee hij ‘Me & My Guitar’ in elkaar stak. “Het golden trio is terug”, lacht de singer-songwriter. Of er hem opnieuw een gouden toekomst wacht na zijn ‘Me & My Guitar’-succes blijft afwachten. Al lonken er sowieso ‘Better Days’, want deze single is écht goed. We horen voor het eerst ook een toets van emotionele dance in zijn muziek. “Ik blijf nog wel altijd met mijn gitaar muziek maken en optreden. Maar ik had nood aan een positieve vibe, daarom dat we ook richting keyboard en synthesizers zijn gegaan”, legt hij uit. Sterker nog, ‘Better Days’ zou zelfs niet misstaan in een mix op Tomorrowland. “Zover had ik nog niet nagedacht”, lacht hij. “Maar ik zou direct ja zeggen moest die vraag komen. Al zullen ze de beat dan wel iets meer moeten opdrijven.”

Met deze single gaat Tom ook radiogericht te werk. Een les die hij leerde nadat uit zijn laatste album ‘I’ve come a long way’ in 2016 geen enkele hit kwam. “Ik schreef dikwijls ùren aan één nummer waarvan je de diepliggende boodschap pas begreep na twintig keer luisteren”, vertelt hij. “Nu moet je maar één keer luisteren naar ‘Better Days’ en je hebt de clou: alles komt goed én wordt zelfs beter. Mijn vorige single ‘Cannonball’ was nog een echte fightbacksong. Met ‘Better Days’ laat ik zien hoe ik verder wil in de toekomst. Niets dan optimisme, want dat geeft je tonnen energie. Dit is de nieuwe ik”, zegt Dice vastberaden.

‘Better Days’ is meteen ook de naam van Tom Dice zijn nieuwe album, dat op 23 maart uitkomt.