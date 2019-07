Festivalzomer Gesponsorde inhoud Op deze festivals hoef je niet meer aan te schuiven voor bonnetjes Aangeboden door Payconiq by Bancontact

12 juli 2019

08u00 0 Muziek Het is een van de grote frustraties bij festivalgangers: de ellenlange wachtrijen aan de kassa’s om bonnetjes te kopen. Op tal van Belgische festivals komt daar deze zomer echter verandering in. Dit jaar kan je er namelijk razendsnel mobiel betalen, of heb je zelfs helemaal geen bonnen meer nodig. Weg met cash? De Belgische festivals zijn er klaar voor!

Een resem Belgische festivals slaan deze zomer de handen in elkaar met Payconiq by Bancontact om betalen op de wei sneller en makkelijker te maken dan ooit tevoren. Op onder andere Kneistival, Alcatraz, Wonderweekend en Maanrock kan je je bonnetjes betalen met je smartphone. Eerder was dit al mogelijk op festivals als Rock Werchter, Extrema Outdoor, Werchter Boutique en Dour. Hoe het werkt? Door simpelweg aan de kassa’s een QR-code te scannen met de Payconiq by Bancontact-app. Klaar! Geen gesleur meer met een overvolle portefeuille of zakken vol muntgeld.

Op sommige andere festivals hoef je deze zomer zelfs helemaal geen bonnen meer te kopen. Op onder andere Sfinks Mixed en Fêtes de Wallonie kun je je drankjes rechtstreeks aan de bar betalen door de QR-code te scannen met je app. En op Francofolies, Dranouter, Ronquières, We Can Dance, Fire Is Gold en Eat Brussels kan je zelfs betalen met een speciaal polsbandje met een chip, waar je makkelijk geld op laadt met de Payconiq by Bancontact-app. Zo kan je dus een volledig cashloze festivalzomer beleven!

Veiligheid

Festivalorganisatoren willen graag zo weinig mogelijk cash op en rond hun festival, vooral uit veiligheidsoverwegingen, zegt Pieter Uytterschaut van metalfestival Alcatraz, waar je deze zomer onder meer Amenra en Soulfly aan het werk ziet. ‘Of de Belgische festivalganger daar klaar voor is? Meer en meer. We hebben vorig jaar al een kleine test gedaan met Payconiq by Bancontact en die is positief verlopen. De gemiddelde leeftijd van onze bezoekers ligt misschien ietsje hoger dan op andere festivals, maar dat zet allerminst een rem op het aantal elektronische betalingen.’

Wedstrijd

Allemaal fijn, dat cashless betalen, maar het allerleukste is natuurlijk helemaal níks betalen. Payconiq by Bancontact organiseert daarom ook een wedstrijd waarbij je al je festivaluitgaven kan terugwinnen. Hoe werkt het? Download de app, registreer je voor de wedstrijd, betaal op de deelnemende festivals je bier, cola’s, frieten en pita’s met de app... en duim dat jij bij de gelukkige winnaars bent! Meer info en de lijst van alle deelnemende festivals (waaronder o.a. Dour en TW Classic) vind je op https://www.payconiq.be/nl/particulier/festivalzomer.