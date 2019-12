Op de valreep: maakt Rihanna nog in laatste dagen van 2019 muzikale comeback? Alles wijst erop LV

27 december 2019

11u41 0 Muziek Er zijn nog maar enkele dagen te gaan in 2019, maar plant Rihanna haar muzikale comeback nog in die korte tijdspanne? Er zijn heel wat aanwijzingen dat de popzangeres haar fans zal verrassen met een nieuw album rond de jaarwisseling.

Het is al van 2016 geleden dat Rihanna (31) ‘Anti’ uitbracht, het album waar hits zoals ‘Work’ en ‘Needed Me’ uit voort kwamen. Nadien concentreerde Riri zich op de zakenwereld, want haar make-up merk ‘Fenty Beauty’ groeide uit tot één van de grootste spelers in de cosmetica ter wereld. Dan was er nog ‘Savage X Fenty’, het lingerielabel waarmee ze concurrent ‘Victoria’s Secret’ van tafel wil vegen. Tot slot haalde ze dit jaar de geschiedenisboeken, want ze startte ook haar eigen luxe kledingmerk ‘Fenty’ op in samenwerking met LVMH, het bedrijf achter onder andere Louis Vuitton.

Als zakenvrouw gaat het Rihanna dus zeker voor de wind, maar op muzikaal vlak was het opvallend stil. En dat zint haar fans niet, want die zijn ondertussen erg ongeduldig geworden en vragen zich af wanneer R9 - de werktitel van het negende album - op komst is. Iets waar de zangeres zelfs gebruik van maakt om ze te plagen. Zo postte ze onlangs nog een grappige video van een puppy die beweegt op muziek, waarbij ze schrijft: “Ik die naar R9 luistert en weigert om het uit te brengen.”

Hoewel het dus lijkt dat Rihanna weigert om haar nieuwe muziek los te laten op de wereld, zijn er toch heel wat aanwijzingen dat Riri’s negende album sneller op komst is dan we denken. Zo vroeg een fan in december nog wanneer de release gepland staat, en daar had de zangeres verrassend genoeg een antwoord op: 2019. Met nog enkele dagen te gaan lijkt het onwaarschijnlijk, tot het platenlabel van Riri op donderdagnacht een mysterieuze foto de wereld instuurde.

Op de foto vormt Riri een driehoek met haar handen, en in de beschrijving staat slechts een emoji van een diamant. Een hint naar de naam van de plaat? Fans gingen dan ook door het dak en zijn er zeker van dat we op nieuwjaarsavond de langverwachte comeback van Rihanna mogen verwachten. “We zijn klaar!” reageren ze onder het kiekje. Wordt vervolgd...

