Op 1 in ons land én in 18 andere, maar wie is het gezicht achter de hit ‘Dance Monkey’? MVO

17 oktober 2019

13u00 0 Muziek ‘Dance for me, dance for me, dance for me, oh oh oh’: Je hebt het nummer ongetwijfeld al een tiental keer (of zelfs veel vaker) op de radio gehoord. ‘Dance Monkey’ is dan ook dé hit van het moment. Het nummer staat niet alleen bovenaan de hitlijsten in ons land, maar ook in 18 andere landen. Wie is de artieste die dit voor mekaar wist te spelen?

‘Dance Monkey’ - een nummer dat je misschien niet meteen bij naam herkent, maar wel als je het hoort - is een plaat van Tones and I. Dat is de artiestennaam van Toni Watson, een Australische singer-songwriter. Ze bracht eerder dit jaar, in februari, al een single uit die de titel ‘Johnny Run Away’ meekreeg. Gezien die goed ontvangen werd kwam er een maand later nog eentje: ‘Dance Monkey’. Ondertussen staat die op één in België, Nederland, Australië, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Finland, Duitsland, Ierland, Slovakije, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Zwitserland, Zuid-Afrika en het VK. Op Spotify is het voorlopig het meest beluisterde nummer ter wereld. Het wordt zo’n 5,6 miljoen keer per dag gestreamd.

Straatmuzikant

Toni is zelf muzikante en bespeelt haar eigen instrumenten: ze leerde in de middelbare school hoe ze een keyboard en drums moest bespelen. Daarnaast kan ze werken met zogenoemde loop pedals, de apparatuur die Ed Sheeran gebruikt om in zijn eentje op het podium te kunnen staan. “Ik zong destijds altijd in de douche, zonder er bij stil te staan of het goed was of niet. Maar ik hield al op heel jonge leeftijd van muziek. Eén van mijn eerste herinneringen is dat we met heel de familie aan het picknicken waren in het park. We waren aan het meezingen met de radio, en veel mensen merkten op dat ik best wel toon kon houden!”, lacht ze. “Ik was toen zeven jaar.”

Hoewel ze nu niet meer weg te denken is uit de hitlijsten, stond ze even geleden nog op straat op te treden. Wel in het populaire Australische Byron Bay, waar menig artiest hoopt opgemerkt te worden. “Ik had een baantje gevonden, maar wilde daar eigenlijk niet in verder. Ik kocht een busje en trok daarmee naar Byron Bay. Ik had twee weken verlof genomen, want ik was nog niet dapper genoeg om mijn ontslag te geven. Ik wist ook niet of mijn muziek wel zou aanslaan.” De 19-jarige Toni had wel heel veel geluk. Op haar eerste avond al ontmoette ze daar de man die later haar manager zou worden. “Hij gaf mij zijn visitekaartje”, aldus Toni. “Vanaf toen ging het erg snel.”

De zangeres is te herkennen aan haar bijzondere stemgeluid, dat in de verte een beetje doet denken aan Ellie Goulding. “Ik heb nochtans nooit zanglessen gehad. Na een tijdje had ik gewoon door hoe ik mijn stem moest gebruiken om ze zo mooi mogelijk te laten klinken.” In totaal heeft ze op dit moment nog maar vier nummers uit, en is er nog geen sprake van een album, hoewel dat ongetwijfeld snel zal volgen.

Persoonlijk

Haar eerst song, ‘Johnny Run Away’, is volgens haar erg persoonlijk. “Dat vind ik belangrijk in muziek, die persoonlijke toets. ‘Johnny Run Away’ gaat over mijn beste vriend, dus het moest echt juist zitten. Hij heeft eigenlijk een triest verhaal: op erg jonge leeftijd al kwam hij uit de kast. Zijn vader was er echter niet over te spreken... Toen hij me dat voor de eerste keer vertelde was ik erg aangedaan, want hij is een hele sterke kerel met veel zelfvertrouwen, maar daar werd hij emotioneel van.”

“Ik neem mijn muziek heel serieus”, zegt ze. “Ik zie het echt als mijn werk. En dan moet er natuurlijk ook gewerkt worden. Ik schreef lyrics en muziek van maandag tot vrijdag, en was heel selectief. Over de nummers die ik uiteindelijk heb uitgebracht, ben ik erg tevreden.”

Het plotse succes had ze nooit verwacht. “Ik viel uit de lucht toen ik hoorde hoe snel ‘Dance Monkey’ werd opgepikt, ook in het buitenland. Ik had nooit verwacht dat zoveel mensen naar mijn muziek zouden luisteren, maar daar ben ik natuurlijk in de wolken mee.”

Geen tierlantijntjes

Wereldberoemd of niet, Toni is niet van plan om zich te spiegelen aan de grootste popzangeressen van het moment. “Ik ga niets veranderen aan mijn stijl of mijn uiterlijk. Mensen vinden me leuk om wie ik ben, en dat wil ik zo houden. Het laatste dat ik wil is ‘nep’ overkomen. Het maakt niet uit op hoe’n grote festivals ik nu wordt uitgenodigd, in mijn hart ben ik nog altijd die straatartiest.”