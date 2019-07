Oostendse show Rammstein op vijftien minuten uitverkocht SD

05 juli 2019

12u56 22 Muziek Volgende week staan ze in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion, maar ondertussen konden fans van de Duitse groep Rammstein al kaartjes kopen voor een ander concert. Die show - in Oostende op 10 juni 2020 - was op een kwartiertje uitverkocht.

Op 10 juni 2020 speelt Rammstein in het Park De Nieuwe Koers in Oostende. Wie hoopte daar nog bij te kunnen zijn, is eraan voor de moeite. De ticketverkoop begon vanmorgen om 11 uur, maar moest al snel beëindigd worden: alle tickets waren de deur uit.

Voor fans die geen tickets konden bemachtigen voor het concert in Oostende, is een wachtlijst geopend. Momenteel zijn er omwille van productionele redenen tickets geblokkeerd die mogelijk later nog kunnen vrijkomen. Iedereen op de wachtlijst ontvangt dan een e-mail met informatie over de eventueel vrijgekomen tickets.

Op 10 juli spelen de rockers nog in het Koning Boudewijnstadion - ook al een uitverkochte show. Op beide concerten zullen de Duitsers uit hun nieuwe album ‘Rammstein’ putten, aangevuld met hun grootste hits.