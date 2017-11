Oorwurm 'Despacito' wint 4 Latin Grammy Awards MVO

Singer-songwriter Luis Fonsi poseert met zijn prijzen. Muziek 'Despacito', het nummer dat al sinds deze zomer in uw hoofd vastzit en maar geen stille dood wil sterven, is serieus in de prijzen gevallen tijdens de Latin Grammy Awards.

Luis Fonsi is de grote winnaar geworden van de Latin Grammy Awards. De Puerto Ricaanse zanger ging met liefst vier beeldjes naar huis, dankzij zijn wereldwijde zomerhit 'Despacito'. Hij verzilverde daarmee al zijn nominaties.

'Despacito' werd onder meer uitgeroepen tot 'Song of the Year' voor best geschreven liedje en 'Record of the Year' voor het beste nummer van het afgelopen jaar.

Daddy Yankee, met wie Fonsi Despacito maakte, was niet aanwezig bij de ceremonie. Ook Justin Bieber, die te horen was op de remix van 'Despacito', liet verstek gaan. Fonsi benadrukte tegen Billboard dat er geen ruzie is. "Er is absoluut geen probleem", zei hij. "Ze zijn mijn broeders en zonder hen had ik dit nooit kunnen bereiken."

Andere Grammy-winnaars waren onder meer Juanes, Shakira en Alejandro Sanz.