Ook zalen Sportpaleis Group moeten agenda vrijmaken tot eind augustus: “Dit zal sowieso verstrekkende gevolgen hebben” LOV/IDR

15 april 2020

20u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 Muziek Met het Met het verbod op massa-evenementen tot het einde van augustus vallen niet alleen zomerfestivals zoals Tomorrowland en Rock Werchter in het water, ook de deuren van concertzalen van Sportpaleis Group zullen gesloten blijven. “Over al onze zalen heen hadden we al een 250-tal evenementen die verplaatst werden, daar komen er nu nog een aantal bij.”

Het regende de afgelopen weken al annuleringen en nieuwe data voor geplande concerten. Met het verbod op grote evenementen tot 31 augustus, zullen er nog enkele volgen. “De zomerperiode is voor ons doorgaans een redelijk rustige periode. We hadden nog wel enkele concerten staan - waaronder bijvoorbeeld Billie Eilish en Céline Dion - waarvan het nog niet duidelijk was wat ermee ging gebeuren, en dat is het nu dus wel. Of de artiesten wel of niet wilden komen: nu weten we zeker dat ze tot en met 31 augustus niet mógen komen”, verklaart Jan Van Esbroeck, CEO van de Sportpaleisgroep.

“Over al onze zalen heen hadden we al een 250-tal evenementen die verplaatst werden, daar komen er nu een aantal bij. Wat de tickets betreft: daarbij houden we ons aan het ministerieel besluit.” De Sportpaleis Group runt grote en kleine zalen over heel België, waaronder Sportpaleis, Lotto Arena en Stadsschouwburg Antwerpen, en ook Vorst Nationaal in Brussel, Capitole Gent en Ethias Arena in Hasselt.

Dit zal sowieso verstrekkende gevolgen hebben Jan Van Esbroeck

Heropstart

Of de evenementen wel gewoon weer door kunnen gaan vanaf 1 september, blijft een vraag. “Het is goed om te weten dat we niets mogen laten doorgaan tot en met 31 augustus. Maar wij vragen ons vooral af wanneer het wel mag. Nergens werd er gezegd dat het vanaf 1 september dan weer wel mag. Voor ons is vooral die datum van heropstart belangrijk.”

Ook voor Sportpaleis Group is er een financiële impact. “Het rendement dat we zouden kunnen behalen, is nu onbestaande. Dat is voor heel de evenementensector een zware klap. En die zal zich blijven laten voelen, zelfs nadat de maatregelen worden opgeheven. Het is niet omdat je terug evenementen mag organiseren, dat de omstandigheden ernaar zijn. Wij hebben het geluk dat er al enkele dingen gepland staan die waarschijnlijk wel kunnen doorgaan, maar dan nog. Op nieuwe dingen hoeven we, toch op de schaal van het Sportpaleis, dit jaar niet meer te hopen.”

Van Esbroeck drukt op het hart dat de gezondheid primeert. “Er zullen mensen zijn die nog erger getroffen zijn dan wij, dus ik wil hier niet de zielenpoot uithangen. Maar dit zal sowieso verstrekkende gevolgen hebben. Ik veronderstel dat er wel een ondersteuning zal komen van overheidswege, maar die zal - met alle begrip - nooit kunnen goedmaken wat er verloren gaat.”