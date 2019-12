Ook Twenty One Pilots op Rock Werchter 2020

03 december 2019

Rock Werchter 2020 maakte zopas een nieuwe naam bekend: Twenty One Pilots zal op zaterdag 4 juli op het podium staan. Gisteren werd al bekendgemaakt dat Pearl Jam op donderdag 2 juli naar Rock Werchter komt.

Verkleedpartijen, een brandende auto, een drummende crowdsurf, een achterwaartse salto vanop een piano… Twenty One Pilots haalt alles uit de kast om de grote aanhang te entertainen. Josh Dun is drummer, Tyler Joseph zingt en speelt piano, ukelele en synthesizer. Op hun palmares: mondiale meezingers zoals ’Stressed out’, ‘Ride’ en ‘Heathens’. Hun album ‘Blurryface’, dat 234 weken in de US-charts prijkte, werd door Billboard uitgeroepen tot Rock Album of the Decade. Hun meest recente album ‘Trench’ (2018) debuteerde wereldwijd in de hoogste regionen van de hitlijsten. In 2014 stond Twenty One Pilots een eerste keer op Rock Werchter, vroeg op de dag in KluB C. Sindsdien hebben ze Paleis 12 uitverkocht en Pukkelpop afgesloten.

De ticketverkoop voor Rock Werchter 2020 start op vrijdag 6 december om 10u via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be