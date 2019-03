Ook Starbucks bant muziek van Michael Jackson TK

15 maart 2019

08u56

Bron: ANP 1 Muziek Gasten van koffieketen Starbucks zullen op de achtergrond geen muziek meer horen van Michael Jackson. Als reactie op een klacht van een bezoeker zegt Starbucks op Twitter dat liedjes van de zanger uit de muzieklijst werden gehaald.

Een gast van de koffieketen vond het na het zien van de documentaire ‘Leaving Neverland’, waarin twee mannen de King of Pop beschuldigen van misbruik, niet gepast dat Jacksons hits werden gedraaid. "Waarom spelen jullie nog steeds liedjes van Michael Jackson in jullie vestigingen?", twitterde een bezoeker. "Bedankt dat je ons hiervan op de hoogte gebracht", reageerde Starbucks. "We kunnen bevestigen dat er momenteel geen liedjes van Michael Jackson meer op de officiële Starbucks Spotifyplaylists staan. Kun je ons vertellen om welke locatie het gaat zodat we erachteraan kunnen gaan?"

Starbucks is niet de enige die muziek van Jackson in de ban doet na het verschijnen van de documentaire. Verschillende radiozenders in Canada en Nieuw-Zeeland lieten weten dat zijn muziek niet langer wordt gedraaid. In Nederland is de zanger niet langer te horen op de regionale omroep NH.