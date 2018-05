Ook Pat Krimson pakt uit met WK-lied: "Natalia’s poging? Vind het niet geslaagd, Sorry!" Frederik Velghe

16 mei 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Muziek Komt het - officieuze - WK-lied van Natalia (37)? Zij geniet in elk geval de volle steun van Qmusic. En dat stemt Patrick Claesen (53) ontevreden. "Ík heb de perfecte song klaar", zegt hij deze week in Dag Allemaal. "Maar wie gaat díe nu nog draaien?’"

Volgende maand start het WK voetbal, zonder officieel lied voor de Rode Duivels. De Voetbalbond besliste om de vrouwonvriendelijke rapper Damso niet te vervangen. Maar dat de Rode ­Duivels zonder muzikale ondersteuning naar Rusland zullen afreizen, lijkt ondenkbaar.

Kandidaten genoeg om de vrijgekomen ruimte in te nemen. Steve Tielens was de eerste, zanger Rinus waagde een poging, en nu wordt niemand minder dan Natalia naar voren geschoven. Haar ‘Hear that Sound’ is een antwoord op

een oproep van Q-dj Vincent Fierens. Natalia gaf in het programma van Sam De Bruyn al een voorsmaakje en verklapte dat ze er enkele woorden Swahili in heeft verwerkt. Een verwijzing naar haar favoriete Duivel Romelu Lukaku.

‘Shakira’

Wie niet warm loopt voor de pogingen van z’n collega’s, is ‘voetbaldier’ Pat Krimson. Hij heeft z’n eigen nummer klaar, ‘Belgium Davai’. "Mag ik eerlijk zijn?" zegt Patje in Dag Allemaal. "Van de liedjes die ik gehoord heb, vind ik er niet één echt geslaagd. Ook dat van Natalia niet. Sorry. Ik herken er Shakira in. Voor mij mag het meer ‘pompen’ en ik ben ervan overtuigd dat de supporters het met me eens zijn."

Je spreekt uit ervaring?

