Ook Laura Lynn, De Romeo’s en Jan Smit op het 15de Schlagerfestival MVO

18 juni 2019

10u00 1 Muziek Het Schlagerfestival viert volgend jaar zijn 15de verjaardag met ‘debutant’ Raymond van het Groenewoud, Christoff, schlagerkoningin Laura Lynn, De Romeo’s en de immens populaire Jan Smit. Er wordt ook een extra datum toegevoegd.

“Met bijna 50.000 bezoekers was het dit jaar een recordeditie. Dat de mensen genoten hebben van onze Schlagerfestival-kermis, blijkt uit de massale belangstelling en vraag naar tickets voor de komende editie. Die is zo groot dat we besloten hebben om nu al een vierde datum toe te voegen. Je kan dus voor 27, 28, 29 maart én zaterdag 4 april 2020 kaartjes bestellen via www.hetschlagerfestival.be”, klinkt het bij de organisatoren.

Hitmachine Laura Lynn zal de zaal onveilig komen maken met grote hits als ‘Je Hebt Me 1000 Maal Belogen’. Ook De Romeo’s: Chris, Gunther en Davy, zijn een vaste waarde op Het Schlagerfestival en terecht, want met een straatlengte voorsprong zijn ze nog steeds de populairste ambianceband van Vlaanderen.

Ook Jan Smit is van de partij. “Ik ben altijd onder de indruk hoe luid er wordt meegezongen met ‘Als de morgen is gekomen’ of ‘Als de nacht verdwijnt’. Het wordt een blij weerzien met de andere artiesten”, aldus Jan.

Het Schlagerfestival 2020 vindt plaats op 27, 28 en 29 maart en 4 april 2020 in de Hasseltse Ethias Arena, met onder andere Raymond van het Groenewoud, Christoff, Laura Lynn, De Romeo’s en Jan Smit. Meer namen volgen later. Bestel je tickets via www.hetschlagerfestival.be of via 070/345.345.