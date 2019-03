Ook Kate Ryan is terug: al meer dan 5 miljoen streams voor 'Gold' KD

27 maart 2019

Kate Ryan (38) heeft met haar single 'Gold' - een samenwerking met de Nederlandse dj Sam Feldt - de kaap van 1 miljoen YouTube-views en 5 miljoen streams vlotjes overschreden. Daarnaast kwam het nummer deze week de Ultratop 50 binnen. Ook in het buitenland wordt het nummer gesmaakt. Zo mocht de zangeres afgelopen weekend al optreden in Tsjechië en in de Spaanse versie van 'So You Think You Can Dance'.