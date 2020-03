Ook de Queen of Pop is maar een mens van vlees en bloed: Madonna annuleert 15de show in paar maanden tijd JOBG

04 maart 2020

00u00 0 Muziek Madonna (61) heeft alweer een show afgezegd omwille van haar knie - het 15de concert al in enkele maanden tijd. Is het einde van de Queen of Pop nabij? Niet per se, zeggen kenners. "Ze kan nog lang zalen vullen, zelfs zonder nieuwe hits."

De wereldtournee die gepaard gaat met haar veertiende studioalbum 'Madame X' begon in september al in mineur. Twee weken voordien werd de openingsshow in New York afgezegd door productieproblemen. Uiteindelijk begon Madonna er twee dagen later aan. Maar op 7 oktober was het weer prijs: een andere show in New York werd geannuleerd wegens een knieblessure, nadat de superster van een piano sprong en verkeerd landde. "Het is moeilijk om toe te geven dat ik ook maar een mens van vlees en bloed ben", reageerde Madonna toen. "Het doet me enorm veel pijn, maar het is tijd om de hoge hakken even in de kast te steken."

Tape en lijm

En die gingen de maanden nadien nog dikwijls de kast in. Zondag annuleerde de zangeres nog een concert in Parijs. "Ik ben twee nachten geleden op het podium gevallen van een stoel, recht op mijn staartbeen. Deze gebroken pop, bij elkaar gehouden met tape en lijm, moet de volgende dagen in bed blijven, zodat ik mijn tournee met een glimlach kan eindigen." Al 15 afgelaste optredens in een paar maanden tijd. En de kans bestaat dat er de komende dagen nog volgen. Madonna treedt deze en volgende week nog vijf keer op in Parijs. Intussen krijgt ze tot zes uur revalidatie-oefeningen per dag.

Volgens de concertorganisatoren krijgen de fans het geld van hun tickets terug. "Dat is ook zo", getuigt BV-kapper Jochen Vanhoudt. Hij is sinds 1983 een diehardfan en ging al naar 50 shows over de hele wereld. "Voor deze tournee hebben mijn man en ik tickets voor tien shows gekocht: twee in New York, drie in Londen, één in Lissabon en vier in Parijs - waaronder die show van afgelopen zondag. Ondertussen hebben we er vier gezien, en ze waren alle vier fantastisch. Maar de vliegtickets en de hotelboekingen voor de andere shows zijn we natuurlijk kwijt. In Lissabon stonden we zelfs al aan te schuiven voor het concert toen we hoorden dat het niet doorging." Toch zijn Jochen en zijn echtgenoot Ken hun sympathie voor Madonna niet kwijt. "We hebben net medelijden met haar. Tijdens haar concerten zie je dat ze sukkelt met haar knie. Ze heeft pijn. Na één show zagen we haar, gesteund door bodyguards en een kruk, naar de auto strompelen."

Zit er slijtage op haar lichaam? Of is er meer aan de hand? De vrouw die pop bijna veertig jaar geleden op de wereldkaart zette en een mode-icoon werd met haar puntbeha, ging vorig jaar op het Eurovisiesongfestival al pijnlijk uit de bocht. Van dat optreden herinneren we ons vooral valse noten. De nieuwe singles die ze nadien uitbracht van haar langverwachte album 'Madame X', vier jaar na het geflopte 'Rebel Heart', sloegen niet aan. "Maar in de albumlijst heeft ze nog wél gescoord. 'Madame X' stond op de tweede plaats in de top 200 en ging uiteindelijk tien weken mee. 'Rebel Heart' zelfs 32 weken, wat vrij lang is", zegt muziekkenner Sam Jaspers van Ultratop. In de Amerikaanse Top 200 van Billboard bereikte 'Madame X' zelfs de hoogste plaats. "Van dat album zijn nog enkele singles in de hitparade gekomen, maar geen in de top 50. Dat heb je natuurlijk als die nummers niet meer helemaal op de radiozenders passen en geen jong streamend publiek bereiken."

Dua Lipa en co

En dat jonge publiek luistert vooral naar popprinsessen als Dua Lipa en Taylor Swift. "Maar of dit nu het einde van haar carrière betekent? Nee. Het aantal shows dat ze nog wél doet, blijft straf. En zolang haar lichaam het aankan, kan Madonna volle zalen blijven vullen. Daar moet ze niet eens nieuwe hits voor scoren. Ze heeft genoeg fans in haar carrière verzameld."

Ook Tanja Dexters, zelf een grote fan, hoopt op beterschap. "Heeft ze er misschien genoeg van en kan het haar niet meer schelen? Dat kan, hé. Haar muziek en stijl van de laatste jaren kunnen mij niet echt meer bekoren, maar ik blijf haar wel volgen. Madonna blijft zichzelf vernieuwen en dat vind ik knap."

