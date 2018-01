Ook de Grammy's in het teken van 'Time's Up' MVO

25 januari 2018

06u30

Bron: ANP 0 Muziek Na de Golden Globes, waarbij bijna iedereen in het zwart gekleed kwam om een signaal af te geven tegen seksueel wangedrag en ongelijkheid, zullen de aankomende Grammy Awards dit weekend ook een speciaal tintje hebben. De 'Time's Up'-beweging vraagt alle genodigden een witte roos te dragen.

De organisatie schreef een brief naar hun 'muzikale broeders en zusters'. "We zijn zo geïnspireerd door de #timesup-campagne, dat we de artiesten waarmee we samenwerken willen aanmoedigen een witte roos te dragen naar de ceremonie in New York op zondag 28 januari. We hebben voor deze roos gekozen omdat die historisch gezien staat voor hoop, vrede, sympathie en weerstand."

In de brief stond ook nog: "Doe met ons mee en steun gelijke representatie op de werkvloer, vecht voor leiderschap die de diversiteit in onze maatschappij weerspiegelt, maak werkplekken vrij van seksuele intimidatie. De wereld luistert. Draag een witte roos."

De voor een Grammy genomineerde Rapsody, de enige vrouwelijke artiest die in aanmerking komt voor Beste Rap Album en Beste Rap Nummer, heeft al toegezegd een roos te dragen om de organisatie te supporten. De beweging zal op social media ondersteund worden met de hashtags #timesup, #whiterose en #hope.