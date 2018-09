Ook Dave Grohl raakt stem kwijt: "Laatste keer dat ik flikflooi met Bono" LVA

04 september 2018

04u55

De Foo Fighters hebben twee concerten in Canada afgezegd vanwege stemproblemen bij Dave Grohl. De zanger verwacht komend weekend weer op het podium te staan.

Eerder deze week moest U2 een optreden halverwege staken toen frontman Bono zijn stem verloor. Dave ziet daar de humor wel van in en stelt in een verklaring van zijn band: "Dat was de laatste keer dat ik met Bono flikflooide."

In het statement aan Billboard verklaart de band dat Dave na de show in Seattle van afgelopen zaterdag zijn stem kwijtraakte en dat hem stemrust is voorgeschreven. De afgezegde concerten zouden dinsdag en donderdag plaatsvinden. Zaterdag staat Foo Fighters naar verwachting weer op de bühne in het Canadese Vancouver.