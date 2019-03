Ook concert in Bordeaux wordt afgelast: Nicki Minaj wijst met vinger naar concertzaal SD

11 maart 2019

17u45

Bron: People 0 Muziek De tournee van Nicki Minaj (36) loopt niet over rozen. Nadat ze eerder al een optreden in Slowakije moest afzeggen en bijna een uur te laat op het podium verscheen in België, liet de rapster zaterdag voor de tweede keer verstek gaan. Ditmaal bleven de fans uit Bordeaux in de kou staan, nadat ze amper drie uur op voorhand verwittigd werden van de afzegging.

Minaj probeerde de brokken met haar kwade fans nog te lijmen door haar excuses aan te bieden op Instagram. In een video zei ze: “Jongens, het is echt niet in mijn voordeel om niet op te treden, en geld te verliezen en mijn fans kwaad te maken. Ik houd ervan om voor jullie op te treden. Ik ben waarschijnlijk meer opgewonden dan jullie voor een show. Maar deze twee steden waar er technische problemen waren, waren twee steden waar ik nog nooit geweest was. We hebben het geprobeerd, maar ze hadden gewoon niet genoeg elektriciteit in het gebouw om mijn show te ondersteunen. En ze hebben ons dat pas drie uur voor de show verteld. We hebben het geluid wel getest, en toen zeiden ze ons dat alles ok was. In ieder geval, elke artiest heeft technische problemen en moet shows afzeggen. Ik wil jullie vertellen dat ik veel van jullie houd en dat ik het binnenkort goed zal maken.”

Of ze met die excuses zal wegkomen, is niet helemaal duidelijk. Toen het nieuws van de afzegging de wachtende fans bereikte, begonnen die om haar rivaal, Cardi B, te roepen. Een duidelijker teken dat ze niet tevreden zijn met de gang van zaken, is er haast niet.