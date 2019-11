Ooit woonde ze in haar auto. Nu dingt ze mee naar 8 Grammy's: de nieuwste Amerikaanse rapsensatie heet Lizzo JOBG

21 november 2019

00u00 1 Muziek Ze accentueert haar vetrolletjes graag, speelt dwarsfluit en ziet eruit als een souldiva. Lizzo (31) is de nieuwste rapsensatie van Amerika. Ze sleepte liefst acht nominaties voor de Grammy Awards in de wacht, terwijl fenomenen als Billie Eilish en Ariana Grande maar aan zes en vijf nominaties komen. "Eindelijk hoor ik erbij, na jaren van zwarte sneeuw."

'Hit van het jaar' is één van de acht awards - naast 'Album van het jaar' en 'Beste nieuwe artiest' - die Lizzo kan winnen op de Grammy's. En daarmee legt de Amerikaanse rapster al meteen haar strijd als artiest bloot. Haar single 'Truth Hurts' is dan wel genomineerd als grote doorbraak, het nummer dateert al van 2017. "Het is een ongelooflijk muzikaal jaar geweest en ik ben blij dat ik er eindelijk deel van mocht uitmaken", tweette ze gisteren na de bekendmaking. De erkenning voor haar muziek komt nu pas, maar Lizzo - geboren als Melissa Viviane Jefferson in Detroit - is er al bijna de helft van haar leven mee bezig. Het begon met blokfluit spelen op haar 14de, na haar 20ste richtte ze de ene band na de andere op. In 2013 bracht ze haar eerste album uit, 'Lizzobangers'. 'Big Grrrl Small World' volgde in 2015, de ep 'Coconut Oil' in 2016. Maar van een succes was niet te spreken. Lizzo zag zwarte sneeuw. "Een jaar lang woonde ik in mijn auto uit geldgebrek. Ik woog toen 40 kilo minder, fitneste me suf en was altijd op dieet. De man met wie ik toen samen was, zei dat mijn kop wel oké was, maar dat ik aan mijn lijf moest werken. Slecht en machteloos voelde ik mij", zei ze recent in een interview.

"Ik ben altijd neergezet als 'die dikke zangeres' en dat is niet fijn. Maar ik heb me er na een tijdje overgezet. Want ik kan niet op een dag wakker worden en niet zwart zijn. Ik kan niet op een dag wakker worden en geen vrouw zijn. En ik kan niet zomaar een keer wakker worden en niet dik meer zijn. Ik moet gewoon zó goed zijn dat ze niet meer om me heen kunnen als artiest, dacht ik." Nu zingt ze over die periodes van onzekerheid, over haar rondingen - en die toont ze voortdurend. "Ik ben een bitch op dat vlak. Ik vind mijn lichaam mooi. Vanuit welke hoek je het ook fotografeert. Ik weet dat ik er soms ontevreden dingen over zeg, maar het blijft een sexy pakketje."

Laat die 'bitch' ook net het woordje zijn waarmee Lizzo begon op te vallen in de muziekwereld en ze een rolmodel werd. Op 'Truth Hurts' zingt ze: 'Ik heb net een DNA-test gedaan. Blijkt dat ik 100% die bitch ben.' Via de app TikTok ging die zin en bijgevolg het liedje viraal, én het kreeg ook nog een glansrol in de Netflix-film 'Someone Great'. 'Truth Hurts' werd ondertussen al meer dan 426 miljoen keer gestreamd op Spotify en de video werd meer dan 150 miljoen keer bekeken op YouTube. Lizzo zette het nummer opnieuw op haar nieuwe album 'Cuz I Love You', dat in april uitkwam. De trein was vertrokken. Intussen treedt ze over de hele wereld op. Afgelopen zomer stond ze bij ons op Rock Werchter en deze week nog had ze een show in Amsterdam. Er volgden ook nieuwe songs, waaronder 'Juice', 'Tempo' met Missy Elliot - die andere zwarte rapster aan wie Lizzo ons een beetje doet denken - en 'Good As Hell' met Ariana Grande.

Die fluit

Naast haar rapmuziek, waarin een echte soulstem schuilt, en de vetrolletjes die ze in de verf zet met veel te krappe podiumoutfits, is er nog een ander belangrijk instrument richting succes: haar dwarsfluit. Tussen de liedjes door haalt Lizzo die plots tevoorschijn tijdens haar shows en begint ze erop te spelen. Soms breekt ze er zelfs eentje in stukken, om vervolgens een nieuw exemplaar boven te halen. Lizzo's fluit heeft intussen zelfs een eigen pagina op Instagram. "Het is mijn handelsmerk geworden. Maar waarom ik ooit met die fluit begonnen ben, weet ik niet", lacht ze. Lizzo is klassiek geschoold en zat in de fanfare van de universiteit van Houston tot ze er afstudeerde. "De blokfluit - waarmee ik gestart ben - heeft míj gekozen, lang geleden. En sindsdien ben ik er gewoon nooit mee gestopt." Haar steengoede geblaas bracht Lizzo zelfs in de film 'Hustlers', waarin ze naast Jennifer Lopez en Julia Stiles schittert.

En nu mag ze daar dus acht nominaties voor de Grammy Awards aan toevoegen. Of Lizzo ze allemaal mee naar huis mag nemen, weten we op 26 januari.

