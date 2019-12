Onze redactie selecteert: de beste albums van het jaar Redactie

22 december 2019

11u00 0 Muziek Met het eindejaar in zicht, selecteerden de redacties van Het Laatste Nieuws en HLN.be hun favoriete albums van 2019.

‘Better Oblivion Community Center’, Better Oblivion Community Center

Ook al is het de mooiste plaat van het jaar, en ook al zag ik ze live in de Roma in Antwerpen, ik vergeet toch élke keer weer hoe de band en het album heet. Je zou voor minder met zo’n naam. Maar de nummers die Phoebe Bridgers en Conor Oberst maken, blijven wel meteen hangen. Ergens tussen country, folk, rock en -voor wie ze zich nog herinnert- de Nederlandse band “Bettie Serveert” in. Omdat er ook in rock geroddeld wordt, bleven er het hele jaar geruchten gaan dat de twee -zij 25, hij 39- een koppel zijn. Zelf zwijgen ze er over. Misschien spreekt de spanning in de muziek voor zich?

Dimitri Antonissen, hoofdredacteur

‘Thanks for the dance’, Leonard Cohen

Bloedmooi. Veel meer woorden hoef ik niet te gebruiken om ‘Thanks for the dance’, het postume album van Leonard Cohen, te omschrijven. Dankzij Cohens zoon Adam, die de productie van deze plaat op zich nam, valt er nog een keertje te genieten van de fenomenale stem en meesterlijke songschrijverschap van de Canadese bard. En hoewel Cohen in afsluiter ‘Hummingbird’ gebiedt om vooral niet naar hem te luisteren, doen wij sinds 22 november (de releasedatum van dit album) niets anders. Sorry dude.

Isabelle Deridder, showbizzjournaliste Het Laatste Nieuws

‘Hypersonic Missiles’, Sam Fender

Van de eerste luistersessie op Stubru tot het meesterlijke concert in La Madeleine: Deze jonge kerel weet te overtuigen. Sam Fender, een singer-songwriter met atypisch stemgeluid. Het muzikale antwoord op de kopzorgen die menig millennial bezighoudt. De titel van zijn debuutplaat, ‘Hypersonic Missiles’, vat het perfect samen: de politieke/maatschappelijke teksten slaan in als een bom en doen je tegelijk een traantje wegpinken. In 2020 voor het eerst in de AB, zeker het bekijken waard.

Elise Biebaut, infograficus Het Laatste Nieuws

‘Fine Line’, Harry Styles

Zijn debuutalbum uit 2017 maakte al duidelijk dat Harry Styles méér is dan enkel die langharige krullenbol uit One Direction, maar dit tweede album ‘Fine Line’ - nog net op tijd voor de feestdagen in de winkel - knipt de banden met het verleden nog resoluter door. Jawel: ex-boybanders kunnen wel degelijk een eigen smoel hebben. ‘Fine Line’ is aanstekelijk, met sterke songs, een duidelijke knipoog naar het verleden en even veelzijdig en kleurrijk als de outfits waarin de man zich tegenwoordig hijst. Dat belooft voor zijn optreden in het Antwerpse Sportpaleis op 25 mei volgend jaar.

Silke Denissen, showbizzjournalist HLN

‘Cuz I Love You’, Lizzo

Ze draait al enkele jaren mee, maar pas dit jaar kwam – eindelijk – de grote doorbraak. En wat voor een. De Amerikaanse rapper en zangeres Lizzo (31) reeg een hele reeks hits zoals ‘Juice’, ‘Boys’ en het onweerstaanbare ‘Truth Hurts’ aan elkaar tot het album ‘Cuz I Love You’ en dat leverde haar gelijk de meeste nominaties op voor de komende Grammy Awards: maar liefst acht, onder meer voor ‘beste nieuwkomer’, ‘beste single’ en ‘beste album’. Ze kreeg niet alleen lof voor haar muziek, maar ook voor de manier waarop ze strijd voert voor body positivity, getuige haar albumcover. Ons hoeft ze niet meer te overtuigen: wij zijn big fans. Wat een vrouw!

Koen Van De Sype, onlinejournalist HLN.be

‘Abbey Road’, The Beatles

De heruitgave van deze iconische Beatlesplaat kwam dit jaar meteen opnieuw binnen op de eerste plaats van de hitlijsten. Het is muziek die je altijd kan opleggen, wie er ook in huis is. Toen ik in het zesde leerjaar zat, playbackten we al liedjes van The Beatles. Al 50 jaar spreekt deze muziek dus nieuwe generaties aan. Mijn favoriete nummer op deze plaat is het vrolijke ‘Here Comes The Sun’, geschreven op de eerste lentedag van 1969 door George Harrison in de tuin van zijn vriend Eric Clapton. Het vertaalt mooi muzikaal dat er altijd hoop is.

Frederik De Swaef, hoofdredacteur HLN in de buurt

‘BRUTAAL’, Zwangere Guy

Het is de tweede plaat van de beste Belgische hiphopper van het moment in een jaar tijd, maar wat een uppercut. De titel verwijst naar de twee grote liefdes van Gorik van Oudheusen: Brussel en taal. Zijn teksten zijn recht uit het leven gegrepen en soms keihard, maar ze hebben je net als de beats en gastbijdrages (zelfs Dirk De Wachter doet mee) voortdurend bij het nekvel. BRUTAAL verscheen op sinterklaasdag - we konden ons geen beter cadeau inbeelden - maar zal nog een lange tijd rondjes draaien.

Lennert Hoedaert, onlinejournalist HLN.be

‘Zandoli’, Charlotte Adigéry

Ze was al — ietwat anoniem — te horen op de soundtrack van ‘Belgica’, daarna trad ze vooral op onder het pseudoniem WWWater, maar intussen heeft Charlotte Adigéry genoeg aan haar echte naam. De Gentse met Antilliaanse roots zingt op haar tweede ep over Creoolse ezelsbruggetjes — ‘zandoli paténipat’ betekent ‘de gekko had geen benen’ — brengt met ‘High Lights’ een ode aan de pruikenbusiness in de Matongéwijk en overgiet dat alles met een elektropopsausje van de broers Dewaele. Vreemd genoeg is Adigéry momenteel populairder in de Angelsaksische landen dan bij ons, maar haar drie MIA-nominaties kunnen daar wellicht verandering in brengen.

Maarten De Beul, eindredacteur Het Laatste Nieuws

‘Cello Concerto’, Edward Elgar

Het laatste en wat vergeten meesterwerk van de man die de Britten terecht “our musical Shakespeare” noemen. Zie ook de ‘Enigma Variations’. En ‘Pomp and Circumstance March nr. 1', beter bekend als ‘Land of Hope and Glory’. Hier in een erg mooie uitvoering.

Erwin Verhoeven, redacteur Het Laatste Nieuws

‘Norman F**king Rockwell!’, Lana Del Rey

Lana Del Rey - ook wel de koningin van de melancholie - bracht met ‘Norman F**king Rockwell’ een pareltje uit. Het album is de belichaming van de tijd waarin we leven. Een subtiele terugblik naar het verleden, naar de wereld die we langzaam maar zeker naar de knoppen hebben geholpen. Del Rey probeert te verwerken wat er allemaal gaande is in onze maatschappij en doet dat op haar eigen, unieke manier. Luister maar eens naar het 9.30 minuten durende ‘Venice Bitch’, of ‘hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but I have it’. De eindeloze titel illustreert perfect wat je mag verwachten.

Lorenzo Veppi, showbizzjournalist HLN

‘Jesus Is King’, Kanye West

Ondertussen zit meneer Kim Kardashian met ‘Jesus Is King’ al aan album nummer negen. De 11 nummers ervan zijn beluisterd op 27 minuten, maar aan kwaliteit heeft Kanye niet moeten inboeten. Wat. Een. Plaat! Koorzang, rap en harde beats: het is een verrassende combinatie, maar ze klinkt verdomd goed. Jezus is koning, vindt Kanye. Zolang hij zelf maar president kan worden in 2024.

Daimy Van den Eede, videojournalist

‘Ghosteen’, Nick Cave and the Bad Seeds

Ook verschrikkelijke gebeurtenissen kunnen tot schoonheid leiden. Dat bewijst Nick Cave met zijn nieuwste plaat ‘Ghosteen’, waarop hij de dood van zijn zoon Arthur probeert te verwerken. Die stierf in 2015 op 15-jarige leeftijd na een val van een klif. ‘Ghosteen’ vervolledigt de trilogie die startte bij ‘Push The Sky Away’ in 2013 en daarna verderging in ‘Skeleton Key’ uit 2016. De plaat baadt in ambient en electronika, terwijl de mooiste bariton ter wereld af en toe in falsetto gaat.

Stijn Van Hove, nieuwsmanager